«Это не было согласовано»: Кадыров прокомментировал вопросы о себе на пресс-конференции Путина

Рамзан Кадыров прокомментировал связанные с собой вопросы на итоговой пресс-конференции президента Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рамзан Кадыров прокомментировал связанные с собой вопросы, прозвучавшие на итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Глава Чечни отметил несправедливость санкций и рассказал, что второй заданный чеченской журналисткой вопрос не был согласован с ее редакцией.

Вопросы, связанные с главой Чечни, задавала корреспондент из региона Мадина Мусаева. Сначала она поинтересовалась мнением президента по поводу санкций США, направленных против родных и близких Рамзана Кадырова. А потом спросила про его роль в укреплении дипломатических отношений с арабским миром.

– Я действительно очень хладнокровно отношусь к западным санкциям. Тема мне эта интересна в другой плоскости, а именно: исходя из каких критериев в список включены благотворительная и спортивные организации, моя супруга и дети? Здесь пересечены все границы. Дошло до маразма: санкции применяются уже повально и распространяются не только против чиновников, но даже в отношении любого случайного человека за то, что близок к окружению Кадырова, – пишет по

Политик с иронией высказался о ситуации, в которой в санкционных списках оказались даже дети и лошади.

Второй вопрос главу Чечни немало удивил. Он отметил, что подобные высказывания были самодеятельностью журналиста.

– Хотя вопрос про мою роль в процессе укрепления отношений между нашей страной и арабским Востоком не был согласован корреспондентом в своей редакции, но раз он прозвучал, выскажу и свое мнение. Я никогда не считал, что у меня в этом направлении есть большие заслуги. Но даже в тех случаях, когда нужно какое-то содействие в решении тех или иных международных вопросов, мы всегда тесно сотрудничаем и советуемся с МИД России. Иначе никак, – заявил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что в редких ситуациях, когда речь идет о спасении людей, он может попробовать использовать личные связи для ускорения процедуры, однако не имеет никаких иллюзий по поводу своего статуса. Он подчеркнул, что международными вопросами должны заниматься дипломаты, которые «отлично справляются и без нас».

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