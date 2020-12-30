В последнее время в местных СМИ стали появляться различные материалы, порочащие деловую репутацию предприятий группы компаний «Агрико». В частности, это касается предприятия «Ставропольская говядина» в Ипатовском районе.- Как руководитель группы компаний уже более 20 лет, из которых эти же 20 лет сельхозпредприятия группы развивались на Ставрополье, не могу не ответить. Предприятия группы всегда выполняют свои обязательства - как перед людьми, так и перед государством, - подчеркнул гендиректор ГК «Агрико» Владимир Бовин. - Даже в самые трудные времена ни разу, ни на один день не задержали заработную плату и всегда помогали людям в трудных жизненных ситуациях.Уходящий год, очевидно, всему, по крайней мере, здравому поколению, запомнится невиданной ранее пандемией и спадом производства. Так вот, несмотря на это, в апреле был открыт уже второй в крае мясокомбинат глубокой переработки «МПК «Деликатесы» в Минераловодском районе.Для обеспечения его сырьем поэтапно вводится в эксплуатацию животноводческий комплекс в Предгорном районе общей мощностью до 3000 голов. В Ипатовском районе готовится кормовая база и завершается проектирование животноводческого комплекса до 20 000 голов КРС, и уже в феврале 2021 года планируем выйти на строительные площадки.Уже в этом году будет заключен контракт на поставку нетелей. Вопросы, связанные с проектами подобного масштаба и их реализацией, решаются не за один день и даже не за один месяц, и даже не за один год.Вопросы подготовки площадки, разработки проектной документации, получения разрешительной документации и организации финансирования в банке занимают колоссальное количество времени.И все это делается в условиях, когда уже не первый год ведутся судебные тяжбы по поводу аренды той земли, на которой реализуется проект и которая будет основой кормовой базы для мощного животноводческого комплекса, который явится логическим продолжением бизнес-цепочки «производство - переработка - реализация».Все наши инвестиционные проекты на ставропольской земле были и остаются успешными, красивыми и эффективными.