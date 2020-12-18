Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 18 декабря

Иллюстративное фото Фото: архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 18 декабря 2020 года. Оглашаем сведения об эпидобстановке в территориях региона. Количество инфицированных, вылеченных и скончавшихся - в материале "КП".

1. Ставрополь - 5463 случая, 5124 выздоровевших, 250 смертей;

2. Буденновский район - 1911 случаев, 1759 выздоровевших, 26 смертей;

3. Пятигорск - 1436 случаев, 1201 выздоровевший, 26 смертей;

4. Шпаковский район - 1429 случаев, 1269 выздоровевших, 44 смерти;

5. Георгиевский горокруг - 1419 случаев, 1209 выздоровевших, 27 смертей;

6. Невинномысск - 1387 случаев, 1196 выздоровевших, восемь смертей;

7. Кисловодск - 1338 случаев, 1134 выздоровевших, 10 смертей;

8. Благодарненский горокруг - 1125 случаев, 1033 выздоровевших, девять смертей;

9. Петровский район - 1029 случаев, 917 выздоровевших, 21 смерть;

10. Кочубеевский район - 958 случаев, 833 выздоровевших, восемь смертей;

11. Минераловодский горокруг - 946 случаев, 804 выздоровевших, 32 смерти;

12. Ипатовский горокруг - 941 случай, 792 выздоровевших, 20 смертей;

13. Нефтекумский горокруг - 897 случаев, 786 выздоровевших, 23 смерти;

14. Новоалександровский горокруг - 853 случая, 696 выздоровевших, четыре смерти;

15. Ессентуки - 823 случая, 743 выздоровевших, 19 смертей;

16. Труновский район - 834 случая, 749 выздоровевших, 12 смертей;

17. Апанасенковский район - 822 случая, 678 выздоровевших, 14 смертей;

18. Изобильненский район - 759 случаев, 679 выздоровевших, девять смертей;

19. Красногвардейский район - 742 случая, 662 выздоровевших, пять смертей;

20. Левокумский район - 728 случаев, 620 выздоровевших, восемь смертей;

21. Предгорный район - 677 случаев, 656 выздоровевших, девять смертей;

22. Грачевский район - 609 случаев, 536 выздоровевших, девять смертей;

23. Арзгирский район - 609 случаев, 563 выздоровевших, пять смертей;

24. Железноводск - 559 случаев, 470 выздоровевших, восемь смертей;

25. Александровский район - 548 случаев, 454 выздоровевших, шесть смертей;

26. Курский район - 527 случаев, 453 выздоровевших, шесть смертей;

27. Советский горокруг - 526 случаев, 474 выздоровевших, две смерти;

28. Туркменский район - 481 случай, 420 выздоровевших, семь смертей;

29. Новоселицкий район - 447 случаев, 399 выздоровевших, пять смертей;

30. Кировский горокруг - 384 случая, 326 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 279 случаев, 272 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 170 случаев, 149 выздоровевших, девять смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

По информации на утро 18 декабря, в Ставропольском крае коронавирусом болели или болеют 31683 человек. За день инфекцию диагностировали у 241 жителей. Медики спасли 278092 зараженных, умерли 649 больных.