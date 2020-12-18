Хабиб Нурмагомедов признан спортсменом года по версии BBC

Хабиб Нурмагомедов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чемпион UFC в легком весе, непобедимый боец MMA Хабиб Нурмагомедов получил награду лучшего спортсмена года по версии BBC. Об этом сообщается на сайте телерадиовещательной компании.

В борьбе за титул российскому бойцу удалось обойти самого ценного игрока NBA Леброна Джеймса и шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса, дважды за неделю поставившего мировой рекорд. Среди претендентов также были гольфист Дастин Джонсон, футболистка Венди Ренар и девушка-боксер Кэти Тейлор.

Напомним, что 24 октября Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, не оставив шансов американцу Джастину Гейджи. После боя дагестанец объявил о завершении карьеры в связи со скоропостижной смертью отца от коронавируса. Однако боссы UFC все еще сохраняют надежду на возвращение главной звезды промоушена.

– Это награда многое значит для меня. Признание – это и есть одна из самых больших мотиваций как в жизни так и в спорте, – прокомментировал титул сам Хабиб Нурмагомедов на странице в Instagram.

Напомним, что после завершения карьеры боец собрался заниматься бизнесом. Он уже приобрел поголовье рогатого скота, запустил свой мобильный оператор и продолжает строить планы по созданию своего бойцовского чемпионата в России.

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что собирается получить высшее образование в РЭУ имени Плеханова. В ВУЗе он учился заочником и в следующем году выпускается. Но после 29 победы в октагоне решил посвятить обучению еще 5 лет (подробности).