На Кубани появился еще один волонтерский отряд

Участники добровольческого проекта.

Студентами и преподавателями Академического колледжа ИМСИТ в рамках гранта Росмолодежи (приказ № 123 от 30.04.2020) успешно реализован проект «Добровольческая деятельность как индикатор активной гражданской позиции молодежи современной России».

Основная цель проекта - увеличение числа молодежи, вовлекаемой в общественно-значимую деятельность, и приобретение обучающимися навыков благотворительности и службы на благо других! Решение общественных проблем возможно путем создания молодежного добровольчества, а именно практической добровольческой деятельности молодежи, которая осуществляется без принуждения и оказывает социализирующее влияние на субъект деятельности.

Формирование поля возможностей для осуществления добровольческой деятельности - как для граждан, так и для молодежных общественных объединений Краснодарского края нашло отражение в написании гранта (проекта) и зарождении волонтерского отряда. Несомненно, что для обеспечения качественной работы волонтерского отряда добровольческая деятельность требует широкого освещения во внешней среде.

В рамках работы волонтеров отряда «Крылья» в этом году были реализованы следующие мероприятия:

29 октября отряд организовал творческую мастерскую для людей с ограниченными возможностями здоровья «Я все смогу! Я справлюсь» на базе ГКУСОКК «Крымский комплексный центр реабилитации инвалидов» (Крымск, ул. Троицкая, 149).

11 ноября волонтеры провели заочный (онлайн) творческий фестиваль в рамках смотра-конкурса студенческих коллективов «Мы счастливы, что живем в одно время с Вами».

А 20 ноября волонтеры посетили с программой практического семинара Краснодарскую городскую общественную организацию «Союз многодетных семей «Кубанская семья» (Краснодар, ул. Крупской, 103).

В результате ребятами была оказана посильная помощь в социализации людей с особыми возможностями здоровья, создана атмосфера доброго и уважительного отношения к окружающим людям, что отразилось на формировании коммуникативных навыков и активной жизненной позиции участников проекта.