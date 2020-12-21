В Ставропольском филиале РАНХиГС прокомментировали прямую линию президента России

Фото: пресс-служба вуза

В этом году формат «Прямой линии» президента России был иным, были объединены два формата: традиционная «Прямая линия» и вопросы журналистов.

Больше всего вопросов были о социальных последствиях пандемии, Владимир Путин назвал возможные сроки оздоровления экономики- это скорее всего первый квартал 2022 года, заверив, что правительство работало и будет работать эффективно и дальше.

Рост цен на продукты первой необходимости: хлеб, макароны, сахар и подсолнечное масло вызывает естественное недовольство и возмущение граждан.

Президент отметил, что в ближайшее время данная проблема будет решена.

- Отрадно, что в канун Нового года, семьи с детьми до 7 лет получат своего рода новогодний подарок: выплату в 5 000 рублей. Говоря о переходе образования в онлайн режим, президент отметил, что дистант никогда не заменит «живого» общения между обучающимися и учителями. Формат дистанта, конечно же будет развиваться, перевод образования в данный формат – мера вынужденная. Вполне согласна с Президентом, что смешанная система лучше, и как знать, может за ней будущее, - отметила Лебедева Елена, заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС.