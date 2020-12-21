График работы фонтана в Ставрополе зимой 2020-2021 годов

График работы фонтана в Ставрополе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

График работы фонтана в Ставрополе. Исторический парк "Россия - Моя история" опубликовал режим работы объекта.

График относится к светомузыкальному фонтану на площади Святого князя Владимира на зимний период времени.

С понедельника до четверга объект будет работать в динамичном режиме с 17 по 23 часов.

С пятницы до воскресенья график немного меняется:

- с 17 до 19 часов в динамичном режиме;

- с 19 до 21 часов в музыкальном режиме;

- до 23 часов в динамичном.