График работы фонтана в Ставрополе зимой 2020-2021 годов

График работы фонтана в Ставрополе
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
График работы фонтана в Ставрополе. Исторический парк "Россия - Моя история" опубликовал режим работы объекта.
График относится к светомузыкальному фонтану на площади Святого князя Владимира на зимний период времени.
С понедельника до четверга объект будет работать в динамичном режиме с 17 по 23 часов.
С пятницы до воскресенья график немного меняется:
- с 17 до 19 часов в динамичном режиме;
- с 19 до 21 часов в музыкальном режиме;
- до 23 часов в динамичном.