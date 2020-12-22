Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 22 декабря

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 22 декабря 2020 года. Сообщаем актуальную информацию Роспотребнадзора об эпидобстановке в городах и районах региона. Число заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП".

1. Ставрополь - 5646 случаев, 5509 выздоровевших, 256 смертей;

2. Буденновский район - 1981 случай, 1821 выздоровевший, 26 смертей;

3. Пятигорск - 1452 случая, 1283 выздоровевших, 27 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 1476 случаев, 1256 выздоровевших, 27 смертей;

5. Невинномысск - 1454 случая, 1296 выздоровевших, восемь смертей;

6. Шпаковский район - 1452 случаев, 1306 выздоровевших, 49 смертей;

7. Кисловодск - 1364 случая, 1194 выздоровевших, 11 смертей;

8. Благодарненский горокруг - 1172 случая, 1061 выздоровевший, 11 смертей;

9. Петровский район - 1049 случаев, 920 выздоровевших, 21 смерть;

10. Кочубеевский район - 981 случай, 865 выздоровевших, восемь смертей;

11. Минераловодский горокруг - 960 случаев, 829 выздоровевших, 34 смерти;

12. Ипатовский горокруг - 979 случаев, 809 выздоровевших, 21 смерть;

13. Нефтекумский горокруг - 915 случаев, 796 выздоровевших, 24 смерти;

14. Новоалександровский горокруг - 889 случаев, 721 выздоровевший, четыре смерти;

15. Труновский район - 866 случаев, 765 выздоровевших, 13 смертей;

16. Апанасенковский район - 864 случая, 718 выздоровевших, 16 смертей;

17. Ессентуки - 836 случаев, 777 выздоровевших, 19 смертей;

18. Красногвардейский район - 775 случаев, 687 выздоровевших, пять смертей;

19. Изобильненский район - 772 случая, 681 выздоровевший, 10 смертей;

20. Левокумский район - 744 случая, 630 выздоровевших, восемь смертей;

21. Предгорный район - 686 случаев, 672 выздоровевших, девять смертей;

22. Грачевский район - 628 случаев, 540 выздоровевших, девять смертей;

23. Арзгирский район - 621 случай, 565 выздоровевших, пять смертей;

24. Александровский район - 574 случая, 483 выздоровевших, шесть смертей;

25. Железноводск - 572 случая, 495 выздоровевших, восемь смертей;

26. Новоселицкий район - 454 случая, 401 выздоровевший, шесть смертей;

27. Советский горокруг - 551 случай, 480 выздоровевших, две смерти;

28. Курский район - 550 случаев, 460 выздоровевших, шесть смертей;

29. Туркменский район - 507 случаев, 431 выздоровевший, восемь смертей;

30. Кировский горокруг - 402 случая, 330 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 283 случая, 275 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 185 случаев, 174 выздоровевших, девять смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

Согласно сводке на утро 22 декабря, в Ставропольском крае коронавирусом больны 32646 жителей. За сутки вирус выявили у 239 человек. Спасти удалось 29321 инфицированный, скончались 673 зараженных.