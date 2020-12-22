Свет будущего: энергетики Северного Кавказа отмечают профессиональный праздник

Виталий Иванов, руководитель электросетевого комплекса СКФО, гендиректор «Россети Северный Кавказ». Фото: «Россети Северный Кавказ».

22 декабря свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря труду которых в наших домах светло и тепло. В День энергетика Виталий Иванов, руководитель электросетевого комплекса СКФО, гендиректор «Россети Северный Кавказ», рассказал об итогах уходящего года и планах на будущее. Подробности – в нашем материале.

Энергетики Северного Кавказа отмечают профессиональный праздник. Фото: "Россети Северный Кавказ".

СНИЖАЮТ ПОТЕРИ

По словам Виталия Валерьевича, к числу ключевых событий уходящего года, безусловно, относится масштабный инвестиционный проект по снижению потерь электроэнергии, реализуемый госхолдингом «Россети» в Северо-Кавказском федеральном округе.

- Программа предусматривает реконструкцию более 8 тысяч километров ветхих распределительных сетей, установку 575 тысяч «умных» счетчиков с созданием интеллектуальной системы учета электроэнергии. Замена аварийных и дефектных опор, провода на более надежный – самонесущий изолированный, установка интеллектуальных приборов учета нового поколения начата в сентябре и ведется одновременно в шести регионах округа – Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечне, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане. На сегодняшний день уже установлено порядка 31 тысячи «умных» счетчиков, модернизировано 320 воздушных линий электропередачи, - прокомментировал Виталий Иванов.

Этот проект является ключевым для компании по нескольким причинам. Так, проект позволит сократить износ и повысить пропускную способность энергооборудования, обеспечит нам резерв мощности для присоединения новых потребителей.

Все мероприятия компания финансирует за счет собственных средств – из нетарифных источников – никаких расходов потребители не понесут.

Также технология умного учета упростит все процедуры для потребителей.

- Исчезнет необходимость снимать и передавать показания, следить за состоянием счетчика – опрос, обработка и передача данных будут осуществляться дистанционно. Появится возможность контролировать текущее потребление, анализировать и снижать расходы на оплату ресурса. Кроме того, «умная» система учета будет дистанционно передавать специалистам сигнал о несанкционированном вмешательстве или сбое. Это поможет нам в борьбе с теми, кто ворует электроэнергию. Контроль в реальном времени и эффективная борьба с нарушителями позволят нам стабилизировать нагрузку на наше оборудование, а значит, существенно улучшить показатели качества и надежности электроснабжения территорий, - пояснил Виталий Иванов.

Программа снижения потерь рассчитана до 2024 года. Но, учитывая важность проекта, энергетики планируют завершить весь объем работ в течение полутора-двух лет.

Одной из ключевых целей, стоящих перед компанией «Россети Северный Кавказ», является цифровизация. Фото: «Россети Северный Кавказ».

ДАЛЬШЕ ГРЯДЕТ «ЦИФРА»

Одной из ключевых целей, стоящих перед компанией «Россети Северный Кавказ», является цифровизация. Этот процесс был запущен в рамках исполнения майских указов президента Владимира Путина.

- Дальше – грядет «цифра», один из трендов последних лет, как, впрочем, и последующих. Перед ключевыми отраслями Президентом страны была поставлена задача по преобразованию приоритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру. Холдингом «Россети азработана масштабная программа «Цифровая трансформация 2030». Внедряются цифровые технологии и платформенные решения, в том числе за счет внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством, - рассказал Виталий Иванов.

Отметим, что уже по итогам уходящего года «Россети Северный Кавказ» могут говорить о первых крупных проектах «цифры».

Так, в ноябре в Грозном запустили первую цифровую подстанцию Северного Кавказа – ПС 110 кВ «Город». Питающий центр обеспечит надежное электроснабжение 306 тысяч жителей и 80 ключевых и социально значимых учреждений. На объекте внедрены передовые цифровые решения, и что очень значимо: 100% использованного оборудования – российского производства.

В Михайловске же начали строительство первой цифровой подстанции Ставрополья. Питающий центр на ближайшие годы создаст запас мощности для подключения и надежного электроснабжения новых жилых микрорайонов и объектов социальной сферы краевой столицы.

- Строительство цифровой подстанции мы планируем завершить уже в середине будущего года. И это только начало. Поэтапно подобные цифровые энергообъекты появятся во всех регионах СКФО, - прокомментировал Виталий Иванов.

С весны этого года энергетики держат на особом и постоянном контроле надежность энергоснабжения 43 лечебных учреждений. Фото: «Россети Северный Кавказ».

А ЧТО С КОВИДОМ?

Отметим, тысячи энергетиков в этот сложный год не раз демонстрировали профессионализм, ответственность и силу духа. Специалисты привыкли трудиться в любых условиях, поэтому пандемия никак не повлияла на выполнение производственных задач.

- Мероприятия ремонтной кампании в полном объеме реализованы во всех семи регионах СКФО. Наши энергообъекты готовы к испытаниям низкими температурами. Оперативный персонал успешно прошел специальные противоаварийные тренировки, сформирован необходимый запас материалов и оборудования для ликвидации возможных нештатных ситуаций. Более того, впервые за семь лет обновлен парк авто- и спецтехники: для региональных энергосистем закуплено 615 единиц на сумму более 887 млн рублей, - пояснил Виталий Иванов.

С весны этого года энергетики держат на особом и постоянном контроле надежность энергоснабжения 43 лечебных учреждений, где медики оказывают помощь пациентам с Covid-19, и 8 предприятий, которые в период пандемии выпускают средства борьбы с коронавирусом.

- Все проекты, направленные на борьбу с пандемией и ее последствиями, проходят с пометкой «сверхважно и сверхсрочно». Вот примеры: в мае энергетики Дагестана совместно с сотрудниками Министерства обороны России подключили к энергоснабжению многофункциональный мобильный госпиталь. Специалисты работали в круглосуточном режиме в течение двух дней, в том числе во время одного из главных мусульманских праздников Ураза-Байрам. Специалисты «Ингушэнерго» за четыре часа построили резервную воздушную линию электропередачи в городе Назрани для лаборатории, проводящей исследования на новую коронавирусную инфекцию. Чтобы не терять времени, проект предстоящих работ готовили ночью. И таких примеров – сотни. Я благодарен каждому специалисту многотысячного коллектива «Россети Северный Кавказ» за преданность профессии и верность долгу и слову, - подчеркнул Виталий Иванов.

В Дагестане Виталий Иванов вручил ключи от 144 единиц новой техники. Фото: «Россети Северный Кавказ».

КАКИЕ ЕЩЕ ЗАДАЧИ?

Перед энергетиками стоит еще одна важная цель - консолидация нестабильно функционирующих территориальных сетевых активов, в том числе бесхозяйных.

- Основная работа по формированию документов для признания права собственности на бесхозяйные электросетевые активы сейчас проводится с органами власти в Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Ставропольском крае. Кабардино-Балкарская Республика самостоятельно осуществляет регистрацию права собственности на бесхозяйные объекты, - рассказал Виталий Иванов.

При этом приоритетным субъектом СКФО, на территории которого планируется разрешить вопросы оформления прав собственности на бесхозяйные активы, энергетики называют Дагестан. Именно в этом регионе наибольшее количество бесхозяйных объектов, нуждающихся в комплексной реконструкции. И это основная причина частых нарушений режима энергоснабжения на его территории.

- В настоящее время мы совместно с органами власти республики разрабатываем дорожную карту, предусматривающую проведение масштабной инвентаризации электросетевого имущества региона. В новом году эта работа будет продолжена. Консолидация сетей исключит разрозненность в управлении распределительным сетевым комплексом и создаст единый центр ответственности за его функционирование и развитие. Мера позволит в разы повысить качество, эффективность и надежность электроснабжения потребителей Северного Кавказа, - подытожил Виталий Иванов.