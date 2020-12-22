Коллектив Пятигорских электрических сетей поздравляет коллег с профессиональным праздником

Фото: Пятигорские электрические сети.

В канун Нового года, 22 декабря, в нашей стране отмечают День энергетика, который по праву считается одним из самых социально значимых профессиональных праздников.

Это и неудивительно, ведь от работников энергетической отрасли зависит все, без преувеличения, существование нашей страны, работа промышленных предприятий, школ, больниц, да и повседневная жизнь каждого из нас.

Символично, что празднование Дня энергетика приходится на день зимнего солнцестояния, когда продолжительность светлого времени суток самая короткая в году, а ночь - самая длинная. В этот день, пожалуй, как никогда, понимаешь, как же хорошо, когда есть свет, тепло и комфорт!

Пятигорские энергетики сделали для этого все от них зависящее, приложили максимум усилий, проявив большую ответственность и высокий профессионализм. К новому 2021 году они подошли с хорошими показателями.

Несмотря на пандемию, которая внесла свои коррективы в нашу жизнь и сильно ее усложнила, энергетики смогли реализовать все плановые мероприятия: качественно и в срок выполнить работы по строительству новых сетей электроснабжения, реконструировать и капитально отремонтировать уже существующие, заменить старые счетчики на новые, интеллектуальные, основательно подготовиться к самому сложному периоду года - зиме.

Хочу поблагодарить коллег за хорошую работу, поздравить их с профессиональным праздником, а всех жителей Ставрополья и Северного Кавказа - с наступающим Новым годом! От всей души желаю всем крепкого здоровья, мира, изобилия, удачи и счастья! И, конечно, света и неиссякаемой энергии!

Валерий ХНЫЧЕВ, генеральный директор АО «Пятигорские электрические сети».