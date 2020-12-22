«У меня с вирусом личные счеты»: красавица-студентка ушла в «красную зону» после трагедии в семье

Пациенты жалеют, что убивали годы на нелюбимой работе, благодарят коронавирус за «просветление». Фото: личный архив героини публикации

- Поступивший больной и выписавшийся – два разных человека. Особенно меняются «тяжелые» пациенты, сумевшие выкарабкаться. Жалеют, что не общались с семьей или убивали годы на нелюбимой работе. Обещают стать лучше. И благодарят болезнь за «просветление», лично слышала, - делится с «КП-Северный Кавказ» медсестра-анестезист в «красной зоне» 23-летняя Алина Маслова.

Фото: личный архив героини публикации

Алина учится на 6 курсе лечебного факультета Ставропольского государственного медицинского университета. До пандемии работала год на «Скорой». В COVID-госпиталь Ставрополя пошла добровольцем после смерти родственников, заболевших коронавирусом.

- Так и сказала: «Пришла, потому что с болезнью у меня личные счеты», - вспоминает медик.

Сегодня Алина выхаживает самых тяжелых пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии. Здесь лежат на высокопоточке – специальная аппаратура, обеспечивающая приток увлажненного кислорода, и в кислородных масках. Многие – в подгузниках, с мочеприемниками и колостомой (искусственное отверстие, через которое выводят содержимое толстого кишечника – прим. Ред.). Работа, по словам медика, очень непростая. Иногда на одну сестру – по 20 больных.

- Редко когда присаживаюсь, некогда даже покушать, - продолжает Алина.

Фото: личный архив героини публикации

Став медицинской сестрой госпиталя, она и сама заразилась коронавирусом. Признается, что ждала легкого течения болезни – молодая и спортивная, но загремела с острым бронхитом в больницу, где пробыла две недели.

- Пропустила свадьбу подруги, встретила на койке день рождения, - досадует медсестра.

Справа от Алины лежала больная COVID-19 женщина с онкологией, слева – старушка. Глядя каждый день на их мучения, добавляет героиня, думала, что скоро умрет. Самым дорогим людям даже написала смс «Завтрашнего дня не существует». После перенесенного стресса она убеждена – жить нужно здесь и сейчас. И сказанное доказывает душераздирающий случай, произошедший с ее пациенткой.

- Лежала у нас взрослая женщина, откладывавшая свою жизнь на завтра. Не пила из красивых бокалов, а держала их в шкафу «на лучший момент», ни разу не надела дорогое французское белье, подаренное дочерью. Я пришла в ужас, узнав, что в спрятанном на особый случай белье ее похоронили. А из красивых фужеров, в память о ней, пили убитые горем близкие. Самым важным днем жизни оказались похороны. Я готова кричать о том, что завтра не существует!