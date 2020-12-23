С наступающими праздниками ставропольцев поздравляют известные земляки

Татьяна Чумакова.

С Новым годом, дорогие ставропольцы! С наступающим Рождеством!

Близится к завершению 2020 год, который, безусловно, займет особое место в истории человечества и в жизни каждого жителя планеты.

Как и для всего мира, для нашего родного Ставропольского края наступило сложное время. Но, несмотря на все трудности, власти края под руководством нашего губернатора Владимира Владимирова, благодаря его усилиям, дальновидности, прозорливости и колоссальной ответственности, успешно решают все поставленные задачи - заботясь о здоровье жителей, сохраняя экономику и рабочие места, обеспечивая безопасность.

Для нашей страны 2020-й особенный еще и потому, что это год 75-летия Великой Победы! И даже пандемия не смогла отменить самый важный для россиян праздник. Да, в этом году он прошел без массовых мероприятий, без масштабных, подобающих случаю, торжеств. Но наши дорогие ветераны, участники Великой Отечественной, труженики тыла и дети войны, - никто не остался без внимания и заботы! И что очень важно, эта работа велась каждодневно. Борьба с коронавирусом не стала помехой и для грандиозной работы в крае по реконструкции и приведению в порядок памятников ВОВ и мемориалов.

Серьезным испытанием ограничения из-за пандемии стали для курортной сферы региона. Но наше правительство во главе с губернатором сделало все возможное, чтобы оказать отрасли всестороннюю поддержку. И сегодня уникальные здравницы Кавминвод, благодаря разработанным в них специальным программам, помогают тысячам россиян восстановить здоровье после COVID-19.

Каждый из нас, дорогие ставропольцы, вносит свою лепту в дело процветания родного края. Хочу с особой признательностью сказать о женщинах Ставрополья - неравнодушных активистках женского движения, всегда готовых прийти на помощь тем, кому она нужнее всего. Вы, мои дорогие землячки, одними из первых встали в ряды волонтеров, чтобы оказать поддержку тем, кто оказался в сложной ситуации из-за коронавируса. За это вам огромная благодарность!

Всем жителям нашего прекрасного Ставрополья я от всей души желаю крепкого здоровья и счастья, сил и оптимизма, мира и благоденствия, успехов и процветания!