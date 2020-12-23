В преддверии Нового года мы по традиции подводим итоги года уходящего и составляем планы на год грядущий. В 2020-м, о какой бы сфере жизни не шла речь, тема номер один - коронавирус. Как пандемия COVID-19 повлияла на работу Почты России - на Ставрополье и в макрорегионе? Об этом и не только - наш разговор с директором макрорегиона Северный Кавказ Сергеем МУРАТОВЫМ.Посылка по номеру мобильного- Этот год стал для Почты России в некотором смысле знаковой отправной точкой, позволившей пересмотреть подход компании к клиентскому сервису. Из-за ситуации с коронавирусом вырос спрос на онлайн-сервисы и цифровизацию потребления, и мы еще более активно стали развиваться в этом направлении - чтобы минимизировать пребывание наших клиентов в почтовом отделении, экономить их время, предоставлять услуги в комфортных и безопасных условиях.Например, получить любую услугу без очереди за считанные секунды позволит сервис предварительной записи в отделение. Онлайн-запись возможна не менее чем за 1 час до планируемого визита. В приложении или на сайте можно также отменить ее или перенести время визита.А быстро отправить посылку поможет сервис «Предзаполненные и предоплаченные посылки». На сайте Почты России или через мобильное приложение нужно внести информацию об отправителе и получателе, указав дополнительные параметры посылки (ценность или хрупкость), а также способ доставки (обычная, ускоренная или доставка курьером) и получить бланк с трек-номером. Все необходимые параметры клиент вводит дома заранее, поэтому в отделении он находится минимум времени.- Правда ли, что посылки теперь можно отправлять по номеру мобильного телефона?- Да, отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги - нет необходимости указывать адрес и имя. Этот сервис доступен, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении. Получить посылки и заказные письма можно также по упрощенной схеме с помощью СМС, оформив простую электронную подпись. Процедура регистрации ее доступна в каждом отделении почтовой связи или на сайте Почты России. В регионе уже зарегистрированы более 300 тыс. человек, которые пользуются данным сервисом и получают отправления на почте без паспорта и заполнения бумажных извещений. Кстати, со всеми сервисами Почты России можно ознакомиться на нашем сайте.ВАЖНО!- Здоровье сотрудников и клиентов нашего предприятия - важнейший приоритет компании. Мы закупили все необходимые средства: антисептики, дозаторы, установили их у входа в отделения, приобрели дезинфекторы для уборки помещений, дополнительный инвентарь, маски и перчатки. В помещениях регулярно проводится уборка, установлены защитные барьеры. Около 230 000 пенсионеров - жителей Ставропольского края - получают пенсию через Почту России. Около 2% из них получают ее в отделениях. УФПС края приняло решение доставлять все пенсии на дом. Почтальоны, осуществляющие доставку пенсий, обеспечены масками, резиновыми перчатками и баллончиками с дезинфицирующими средствами.И продукты на дом- Почтальоны сегодня доставляют не только письма, пенсии и газеты...- Да, еще и продукты и товары народного потребления из ассортимента, представленного в почтовых отделениях, предварительно заказанные. Также сотрудник почты может доставить домой книги, настольные игры, периодику, помочь отправить почтовую корреспонденцию. Свою востребованность этот сервис доказал во время пандемии COVID-19, когда возрастная группа населения оказалась изолированной дома. Кроме того, при помощи почтальона, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом, наши клиенты могут из дома оплатить коммунальные платежи, налоги, оформить подписку на печатные издания и страховку.«Стресс-тест проходим достойно»- Многие корректировки, которые пришлось внести в нашу работу из-за коронавируса, останутся с нами и после пандемии. Как, например, возможность осуществить предварительную запись практически в любую точку обслуживания почты. Дополнительно, для оптимального распределения клиентопотока, определен ряд наиболее популярных среди населения отделений почтовой связи, которые переведены в формат 7-дневной рабочей недели. Такие отделения появились в Ставрополе, Михайловске, Пятигорске, Минводах.Дополнительный сервис внедрен для получателей посылок, доставленных в отделения почтовой связи, клиенты могут воспользоваться услугой доставки посылки на дом, данный сервис предоставляется для почтовых отправлений весом до 31 кг с отслеживанием, с фиксированной стоимостью доставки - 100 рублей.Пандемия - хороший стресс-тест для всех логистических компаний, и мы этот стресс-тест проходим достойно - команде максимально быстро удалось выстроить практически заново маршруты и адаптировать сеть под население, учитывая действующие ограничения.Приведу такие цифры: по Ставропольскому краю общий объем принятых посылок и экспресс отправлений в 2020-м составил 905 тыс. штук, в то время как в 2019 году за этот же период было принято 742 тыс. штук, общий темп роста составил, около - 22%. Мы понимаем, что с окончанием пандемии клиент не вернется к офлайн-покупкам. Мы должны готовиться к продолжающемуся росту онлайн-потребления. Мы уже сейчас видим, как растет число клиентов, пользующихся срочной доставкой. Где главными становятся время, место и обстоятельства, которые диктует клиент.НА ЗАМЕТКУНовые цифровые услуги и сервисы Почты России «Электронные заказные письма» - сервис, который позволит любому желающему отказаться от получения бумажных уведомлений и начать получать юридически значимые письма в электронном виде.Подключение к сервису абсолютно бесплатно и не является обязательным - клиенты сами вправе выбирать, каким способом получать адресованные им документы. Если адресат не имеет возможности получать письма в электронном виде, такие письма распечатываются и доставляются обычным способом в установленном законодательством порядке.Также любой зарегистрированный пользователь имеет возможность отправить заказное письмо в адрес госорганов, организаций и частных лиц из личного кабинета https://zakaznoe.pochta.ru/ и через мобильное приложение Почты России.Услуга «Электронное уведомление о вручении - это дополнительная платная услуга по оформлению, обработке и предоставлению отправителю в электронном виде скан-копии заполненного бланка извещения по врученному почтовому отправлению с указанием кем, кому и когда вручено почтовое отправление.«Электронное уведомление о вручении» является удобным аналогом бумажных уведомлений о вручении (простых/заказных), который полностью покрывает все потребности пользователей.Получить услугу могут как юридические, так и физлица - для заказных почтовых карточек, писем и бандеролей, в том числе 1-го класса и с объявленной ценностью.Сервис «Подписка онлайн» позволяет клиенту оформить подписку на периодические печатные издания, не выходя из дома, и оплатить картой на сайте: www.podpiska.pochta.ru.КСТАТИНа почте сейчас «высокий сезон» - растущий поток трансграничной почты и внутри страны. Почта России подготовилась к нему основательно. Принятые меры помогут в сжатые сроки доставить заказы ставропольцев, сделанные как в иностранных, так и в российских интернет-магазинах. Все сортировочные узлы переведены в усиленный режим работы для соблюдения контрольных сроков.На маршруты в крае вышли 12 новых автомобилей «Лада Ларгус» для своевременной доставки почтовых отправлений. Все они оборудованы мобильными терминалами и весами для приема и выдачи отправлений непосредственно у клиентов. Отделения почтовой связи в Ставропольском крае также готовы к усиленной работе. На семидневный режим работы с увеличенным временем обслуживания клиентов перешло 21 отделение. Созданы мобильные группы сотрудников для усиления тех отделений, в которых наблюдается увеличение количества клиентов.