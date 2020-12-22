Американский блогер-миллионер решил подраться с Конором Макгрегором из-за жены Хабиба

Конор Макгрегор / Джейк Пол. Фото: REUTERS / Соцсети

Один из самых высокооплачиваемых блогеров мира, вайнер и боксер Джейк Пол вызвал на поединок знаменитого ирландца Конора Магрегора. 23-летнему шоумену есть что предложить своему визави – сумма контракта на бой составляет 50 миллионов долларов!

Причиной для ссоры, неожиданно, стала жена Хабиба Нурмагомедова. Спустя полтора года после оскорбительных высказываний Магрегора, который назвал Патимат Нурмагомедову «полотенцем», блогер внезапно расстроился. И решил отмстить ирландцу за не слишком вежливое отношение к красавице.

– Он говорил, что супруга Хабиба похожа на полотенце. Он и его тренер Диллон Дэнис. А еще они говорили всякую ерунду о религии Хабиба, – приводит слова Джейка Пола интернет-таблоид TMZ.

Полтора года назад Конор высмеял традиционный мусульманский наряд, в который была облачена Патимат Нурмагомедова на свадьбе. Через несколько часов скандальный пост пришлось удалить

Блогер не в первый раз организует высокооплачиваемый мордобой. Недавно Полу удалось нокаутировать бывшего баскетболиста NBA Нейта Робинсона. Поединок собрал миллионы просмотров и впечатляющую кассу. Вкупе с предложенным контрактом на 50 млн это может заставить Конора серьезно подумать над предложением.

Напомним, знаменитый ирландец вернется в смешанные единоборства в поединке против Дастина Порье. Бой состоится 24 января и пройдет в рамках UFC 257.

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