В Чечне произошло седьмое за месяц землетрясение магнитудой 2,8

Подробности рассказали спасатели Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чеченской республике с 13 декабря зарегистрировали седьмое по счету землетрясение. О чем сообщает МЧС России по ЧР, по чьи данным, 22 декабря в районе селения Танги-Чу в Урус-Мартановском районе зафиксировали толчок силой 2,8 на глубине 15 км.

Ранее подземный толчок магнитудой 3,1 произошел 20 декабря в девять часов вечера на глубине 11 км. Эпицентр - в Грозненском районе, у села Керла-Юрт. Пострадавших в обоих случаях нет.

Напомним, 13 декабря эпицентр находился в Урус-Мартановском районе. За сутки тогда произошло сразу пять землетрясений магнитудой от 2,9. Самые сильные подземные толчки специалисты фиксировали ночью. По данным спасателей, показатель достиг 5,6. А в Средиземноморском сейсмическом центре сообщали о магнитуде 4,7. В любом случае тряску ощутили даже жители соседних республик - Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия. Очевидцы в Чечне снимали на видео качавшуюся люстру под потолком и шатавшуюся мебель.

Пострадавших не было, как и в крайнем случае.

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