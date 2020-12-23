Бывший министр дорожного строительства Ставрополья Игорь Васильев освободился по УДО. Об этом сообщил источник \\"КП\\" в правоохранительных органах.Мужчина пробыл в колонии общего режима год и два месяца. Экс-чиновника осудили по делу о превышении должностных полномочий. Васильев, будучи министром, склонял глав муниципалитетов к введению ЧС, чтобы разыгрывать тендеры на реконструкцию дорог без конкурса. Речь идет, согласно информации Промышленного суда Ставрополья, о главах Пригородного (Предгорный район) и Солуно-Дмитриевского (Андроповский район) сельсоветов. К материалам дела прикреплены документы, записи телефонных разговоров и показания свидетелей. Васильев также настаивал на приёмке документов, несмотря на нарушения и невыполнение работ.Расследование и слушание по делу шли два года. Все это время Васильев находился в СИЗО. Суд в октябре 2019 года дал мужчине пять лет общего режима.- Срок осужденного сократился до двух лет из-за того, что пребывания в СИЗО считается за 1,5 дня в тюрьме. После приговора ему оставалось сидеть два года. В 2020 году его освободили по УДО, - сообщил источник \\"КП\\".Собеседник издания уверяет, что мужчину уже взяли на работу советником директора ГБУ \\"Стававтодор\\". Компания находится в ведомстве министерства дорожного хозяйства Ставропольского края.ПО ТЕМЕОсобняк конфисковать, коррупционера-миллионера — в тюрьму: закончилось громкое дело против экс-министра в СтаврополеИгорь Васильев получил реальный срок и остался ни с чем [подробности]