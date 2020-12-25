Вскоре профессиональному празднику работников энергетической промышленности уже больше полувека - его утвердили в 1966 году. Дату 22 декабря выбрали потому, что именно в этот день в 1920-м был принят Государственный план электрификации России. С этого момента берет свое начало история энергетики нашей страны. Самое время подводить итоги и строить планы на будущее. «Россети» - крупнейший оператор электрических сетей в России. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. Субъекты Северного Кавказа не исключение.УПОР НА ЦИФРОВИЗАЦИЮОтметим, что развитие энергетического сектора в СКФО набирает обороты. Одним из ключевых событий в этом году, которым «Россети» могут гордиться по праву, стал пуск первой цифровой подстанции СКФО - 110 кВ «Город» в Грозном.Старт работе подстанции дали министр энергетики РФ Александр Новак (с ноября 2020 года зампред правительства РФ), глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский в присутствии членов совета директоров компании и почетных гостей.Объект обеспечит надежное энергоснабжение 306 000 жителей Грозного; высокое качество передачи энергии 80 ключевым и социально значимым учреждениям, включая аэропорт; возможности для технологического присоединения новых потребителей; условия для опережающего социально-экономического развития Чеченской Республики.Генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов в ходе осмотра нового энергообъекта рассказал гостям мероприятия о преимуществах цифровой подстанции и ее значении для региона.Новый и полностью цифровой объект станет главным центром питания Грозного. Работы были завершены к прошлому Дню энергетика 22 декабря 2019 года, но из-за эпидемиологической ситуации торжественное мероприятие пришлось отложить. Стоимость строительства вместе с отходящими воздушными и кабельными линиями электропередачи - 1,3 млрд рублей.Как заявил на открытии подстанции заместитель председателя правительства Александр Новак, на тот момент занимавший постминистра энергетики, социально-экономическое развитие Северного Кавказа является одним из приоритетов государственной политики.- Доступная современная инфраструктура - залог ее успешной реализации. Новая подстанция стала самой современной цифровой электростанцией в регионе и одной из самых высокотехнологичных во всей стране, - прокомментировал Александр Новак.Во время открытия объекта генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский отметил, что подстанция «Город» построена в рекордные сроки - за полгода.- Она позволит наглядно продемонстрировать эффекты концепции «Цифровая трансформация 2030» для региона и его населения. Энергообъект управляется дистанционно, обеспечена стопроцентная наблюдаемость, что позволяет говорить о его высочайшей надежности, - заявил Павел Ливинский.Рамзан Кадыров также взял слово на торжественной церемонии:- Мы с вами помним то тяжелое время, когда каждый мечтал хотя бы об одной горящей лампочке в доме. Следуя курсу нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, мы смогли провести свет в каждый дом. Сегодня мы уже не восстанавливаем наши сети, а выводим на новый уровень, делаем их современными, надежными и долговечными. Я выражаю благодарность правительству РФ и руководству «Россетей» за помощь в строительстве самой технологичной на Северном Кавказе цифровой подстанции «Город».При строительстве подстанции были внедрены самые передовые цифровые решения. Кстати, 100% оборудования, использованного на объекте, российского производства, в том числе микропроцессорные системы РЗА, регистрации аварийных событий, связи, сбора и передачи телеинформации. Более 2,2 тыс. сигналов телеметрии обрабатываются в автоматическом режиме.А ЧТО В СТАВРОПОЛЬЕ?Отметим, что «Россети» делают большую ставку на цифровизацию. Так, в Ставрополье также возводят первую в регионе цифровую подстанцию. Ее «Россети Северный Кавказ» возводят в городе Михайловске. Сегодня строительство нового цифрового питающего центра идет стремительными темпами. Туда уже доставили силовые трансформаторы. Оборудование оснащено устройствами автоматического регулирования напряжения.Важнейшим этапом строительства новой подстанции станет оснащение питающего центра высокотехнологичным цифровым оборудованием отечественного производства.- Современные технические решения позволят дистанционно управлять энергообъектом и оперативно реагировать на нештатные ситуации. В результате значительно повысится надежность энергоснабжения потребителей, - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.СНИЖАЮТ ПОТЕРИОтметим, что «Россети Северный Кавказ» приступили к реализации программ снижения потерь энергоресурса в электрических сетях. Делается это, в первую очередь, в интересах потребителей.Мероприятия уже стартовали и будут поэтапно реализованы в населенных пунктах шести регионов округа: Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Дагестане.Комплекс мероприятий включает реконструкцию сети 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на самонесущие изолированные (СИП); масштабную установку «умных» счетчиков с созданием интеллектуальной системы учета электроэнергии; закупку 362 единиц спецтранспорта для проведения работ.«УМНЫЕ» СЧЕТЧИКИ»В рамках реализации региональных программ энергетики планируют заменить более восьми тысяч километров сетей в указанных республиках. В планах установить свыше 575 тысяч «умных» счетчиков. На территории Дагестана установят 277 тысяч приборов учета, в Чеченской Республике - 217 тысяч, 40 тысяч - в Кабардино-Балкарии, около 17 тысяч - в Ингушетии. В Северной Осетии запланирована установка более 13 тысяч «умных» счетчиков, в Карачаево-Черкесии - почти 11 тысяч.- Мероприятия в рамках программы снижения потерь рассчитаны до 2024 года. Понимая, что от качества и оперативности проведения работ зависит повышение надежности энергоснабжения более семи миллионов жителей СКФО и сотен объектов различной сферы, мы планируем завершить весь объем работ в течение полутора-двух лет, - подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.Реализация комплекса мер позволит создать защищенную от несанкционированного вмешательства современную интеллектуальную систему учета электроэнергии. Потребители смогут удаленно передавать данные потребления энергоресурса и контролировать расходы.ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТГруппой «Россети Северный Кавказ» (филиалы и управляемые общества) в качестве гарантирующего поставщика в этом году в полном объеме исполнены обязательства перед производителями энергии. Гарантирующие поставщики Чеченской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Ингушетия и Республики Дагестан в августе текущего года на 100% произвели платежи на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности). Также северокавказской «дочкой» «Россетей» полностью осуществлены авансовые расчеты в сентябре в соответствии с правилами оптового рынка электроэнергии и мощности.Отметим, в начале 2020 года группой «Россети» и генерирующими компаниями в согласовании с Ассоциацией «Совет рынка» подписан меморандум о стабилизации отношений.- Северный Кавказ исторически считался самым проблемным должником на ОРЭМ. Благодаря важнейшему документу, подписанному в этом году госхолдингом «Россети» и генераторами, взят курс на стабилизацию отношений между сбытами и генерирующими компаниями. С июля платежи производителям ресурса со стороны гарантирующих поставщиков указанных регионов производятся на уровне 100%, - отметил генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.ПАНДЕМИЯ ВНЕСЛА СВОИ КОРРЕКТИВЫОтдельная тема - работа энергокомпании в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Помимо стопроцентного выполнения производственных задач, с весны этого года «Россети Северный Кавказ» держат на особом и постоянном контроле надежность энергоснабжения 43 лечебных учреждений, где медики оказывают помощь пациентам с Covid-19, и восьми предприятий, которые в период пандемии выпускают средства борьбы с коронавирусом.Все проекты, направленные на борьбу с пандемией и ее последствиями, проходят с пометкой «сверхважно и сверхсрочно».К примеру, в мае этого года специалисты «Россети Северный Кавказ» в Дагестане совместно с сотрудниками Министерства обороны России подключили к энергоснабжению многофункциональный мобильный госпиталь. Энергетики работали в круглосуточном режиме в течение двух дней, в том числе во время одного из главных мусульманских праздников Ураза-Байрам. Там же в Дагестане в июне был подключен к сети медицинский центр в селении Ботаюрт Хасавюртовского района. Работа велась в течение трех суток. После оперативно был запитан многофункциональный медицинский центр в Дербенте. Все объекты здравоохранения в регионе построены в рамках поручений Президента России Владимира Путина.Отметим, что специалисты «Ингушэнерго» построили резервную воздушную линию электропередачи в городе Назрани для лаборатории, проводящей исследования на новую коронавирусную инфекцию. Несмотря на сложности - работу в условиях плотной городской застройки и 33-градусную жару, - энергетики справились с задачей за четыре часа.Один из благодарных врачей оставил такой отзыв в адрес энергетиков: «Профессионализм - эффективность, надежность, ответственность - в полной мере проявляются лишь в таких непростых условиях. Энергетики экзамен проходят с честью: каждый день рискуя своей жизнью и здоровьем, они несут круглосуточную вахту».СВОИХ НЕ БРОСАЮТ, ЧУЖИМ ПОМОГАЮТК сожалению, несмотря на все усилия специалистов, без отключений электроэнергии работа не обходится. Происходит это практически всегда из-за погодных условий.Но необходимо отметить, что в последние годы дежурные бригады «Россети Северный Кавказ» оперативно устраняют последствия технологических сбоев, которые спровоцированы ливнями, градом или шквалистым ветром.В 2020 году стихия не раз проверяла энергетиков на прочность. В числе самых серьезных испытаний - резкое ухудшение погодных условий в регионах СКФО в начале лета. Тогда режим повышенной готовности был объявлен сразу в пяти регионах - Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Из противостояния, длившегося чуть менее суток, энергетики вышли безоговорочными победителями. И это закономерно. Механизм отлажен, а системный подход - это всегда высокий результат.Еще одним подтверждением преданности избранной профессии стали последние события в Дагестане. 16 ноября этого года более 100 тысяч жителей республики остались без электроснабжения. Человеческий фактор никто не отменял, и, когда случается такое ЧП, огромное значение имеет личный пример. В регионе несколько дней находился и координировал работу на месте гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов. На помощь дагестанским коллегам поспешили бригады из других субъектов СКФО и ЮФО. Энергетики сделали все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям электроэнергию. При этом сотрудники компании «Россети» не разделяли объекты на свои и чужие. Устраняли неисправности даже на тех подстанциях, которые не состоят на балансе «Дагэнерго». Несколько суток подряд специалисты под ливнем бились за свет в домах. На ликвидацию последствий непогоды в республику Дагестан бросили силы и из других регионов страны.Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Дагестана - министр энергетики Владимир Лемешко выразил за это благодарность руководству компании.- Хочу поблагодарить «Россети» за то, что в трудный момент они не разделяют, их это сети или чужие, и бросают силы, в том числе из других регионов, на восстановление электроснабжения всех потребителей республики. Спасибо специалистам, которые на протяжении трех дней в круглосуточном режиме под дождем и ветром бились за свет в домах жителей, - сказал Владимир Лемешко.Так, по решению руководства «Россетей» в республику прибыли десять бригад специалистов «Россети Кубань». Кубанские энергетики помогали дагестанским коллегам устранить технологические нарушения на энергообъектах сторонних собственников, тех, которые не обслуживаются «Россетями».Также в Дагестан приехали специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» для работы в пригородном поселке Кривая Балка на объектах, которые также не входят в зону обслуживания компании.А еще десять бригад специалистов компании «Россети Юг» провели работы в Хасавюртовском районе. Более того, энергетики «Россетей» вложили все силы, чтобы устранить неполадки на объектах, которые не стоят на балансе «Дагэнерго». А таких объектов в республике оказалось немало. По каким причинам их собственники не вступили в борьбу за электричество в домах, не ясно.В свою очередь министр энергетики республики Владимир Лемешко подчеркнул, что аварии происходили на линиях электропередачи не только из-за плохой погоды, но и по ряду других причин, среди которых неудовлетворительное состояние электрических сетей сторонних потребителей, незаконное строительство жилых объектов и как следствие незаконное подключение к сетям.Кроме того, не все энергообъекты в республике состоят на балансе «Дагэнерго». При этом «Россети» как социально ориентированная компания решили устранять все существующие аварийные ситуации, в том числе и на сторонних объектах, из своего резервного запаса.А Виталий Иванов уточнил, что «Россети Северный Кавказ» принадлежат только 80% республиканских сетей.ЧАСТНЫЕ СОБСТВЕННИКИ И ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЭТОГО ПОСЛЕДСТВИЯ- Электросети Махачкалы находятся у нас в аренде с 2015 года. При этом они принадлежат частным собственникам, и, следовательно, на эти энергообъекты до сих пор не установлено право собственности. Это означает, что инвестиционные средства компании «Россети Северный Кавказ» вкладывать в эти активы не имеет права. К сожалению, собственник тоже не вкладывает денег в их развитие, - пояснил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.По словам Виталия Иванова, весь ремонтный фонд, который дает компании региональный тариф, составляет в прямых затратах всего лишь 360 миллионов рублей на весь Дагестан.- Разделите деньги на количество районов и Махачкалу - этого мало. Поэтому компания «Россети» приняла для себя решение: с 2018 года мы вкладываем свои денежные средства. В основном компания ремонтировала сети 35-110 кВ. К слову, ни одного отключения в сетях в эту непогоду не было. Вектор инвестирования денежных средств со стороны Группы «Россети» был абсолютно правильный, - сказал Виталий Иванов.«ХАОС С ПРАВОВЫМ СТАТУСОМ»Еще Виталий Иванов подробно рассказал о том, что происходит в населенном пункте Кривая Балка.- В Кривой Балке лишь 20 трансформаторных подстанций принадлежат компании «Россети». Остальные принадлежат садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ), различным физическим лицам. При этом все ТП подключены к воздушным линиям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». Чтобы устранить технологические нарушения, нам нужно проверить все подстанции. Так происходит локализация аварии. Выехав на место, мы увидели зашунтированные привода разъединителей, отсутствие аппаратов защиты. Хаос с правовым статусом земли в поселке превратился в хаос технологический. Для того, чтобы в поселке Кривая Балка было качественное энергоснабжение, необходимо делать полную реконструкцию сети. «Россети» вынуждены в течение десяти дней потратить 8-9 миллионов рублей собственных средств на приведение в порядок трансформаторных подстанций, не состоящих на нашем балансе. Мы будем выставлять счета муниципалитетам и СНТ. Эта позиция была согласована с правительством Дагестана, и мы, в свою очередь, благодарим республику за поддержку, понимание и быстрое принятие решения, - прокомментировал гендиректор компании.И Кривая Балка не единственный такой поселок. Так, в Турали работают 42 подстанции, и из них только пять принадлежат «Дагэнерго». Сумма вложений в электросетевое оборудование, не состоящее на балансе филиала «Дагэнерго», в указанном поселке составит порядка 3 млн рублей. И, по словам Виталия Иванова, это два простых примера, а на самом деле их великое множество.В целом, отметим, что компания, являясь неотъемлемым звеном российского распределительного сетевого комплекса, развивая инновационный и профессиональный потенциал, непрерывно повышает свою инвестиционную привлекательность и задает все более высокие стандарты социально ответственной деловой практики.Несмотря на то, что этот год из-за пандемии выдался не самым простым, его итогами энергетики могут смело гордиться, ведь все трудности были преодолены, а поставленные задачи выполнены.