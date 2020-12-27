Рамзан Кадыров объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в Чечне. Об этом сообщил глава региона, подчеркнув, что полностью поддерживает предложение, внесенное президентом России Владимиром Путиным.– Новый год - это особый праздник. Теперь многие семьи смогут не только основательно подготовиться к предстоящему торжеству, но и проводить по своему усмотрению последний день декабря. Уверен, инициатива Владимира Владимировича была радостно воспринята всеми нашими соотечественниками, – написал Кадыров в соцсетях.Глава Чечни посоветовал бизнесменам региона последовать примеру и также отпустить отдыхать своих сотрудников в последний день уходящего 2020 года.– Работу, разумеется, будет необходимо продолжить всем организациям, входящим в Оперативный штаб по борьбе с COVID-19, а также сотрудникам экстренных служб, обеспечивающих жизнедеятельность региона, – подчеркнул глава Чечни.Напомним, что «Комсомолка» уже опубликовала производственный календарь на 2021 год. В нем будет 25 выходных дней. Подробности читайте на нашем сайте.ЕЩЁ ПО ТЕМЕПроизводственный календарь на 2021 годВ России начали готовить производственный календарь на 2021 год. В нем содержится расписание выходных и праздничных дней (подробности).КСТАТИСергей Собянин объявил 31 декабря выходным днемМэр столицы Сергей Собянин объявил 31 декабря праздничным днем для москвичей. Столичный градоначальник подписал распоряжение о том, что последний день года будет нерабочим (подробности).