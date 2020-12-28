Что произошло в Грозном 28 декабря 2020: теракт всколыхнул столицу Чеченской Республики в понедельник. После короткого расследования удалось выяснить: двое уроженцев Ингушетии пытались разжиться оружием, с целью продолжать подпольную деятельность. Боевиков удалось остановить ценой жизни одного из сотрудников полиции.Нападение террористов-пекарей произошло днем 28 декабря 2020 года на перекрестке улицы Мира и проспекта Путина в Грозном. Вооружившись ножами, боевики решили добыть табельное оружие, атаковав патруль ППС. Одного полицейского зарезали на месте, второй был тяжело ранен.Однако злоумышленникам не суждено было уйти живыми. Их нейтрализовали ответным огнем. На место сразу прибыли подкрепления силовиков, оцепившие место происшествия. Однако, несмотря на это, соцсети пестрели роликами с места событий, которые успели снять очевидцы.Спустя пару часов с заявлением в соцсетях выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он рассказал, что одному из полицейских удалось выжить – пострадавший находится в больнице в стабильном состоянии. Также политик подтвердил версию теракта и уточнил, что нападавшие прибыли из соседнего региона.– Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн. В 2012-м году они переехали в Чеченскую Республики и работали в одной из пекарен, – сообщил Кадыров.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа». Правоохранители продолжают устанавливать все подробности произошедшего. Особенный интерес вызывает вопрос о возможной принадлежности боевиков к определенной бандгруппе или террористической организации.Расследование инцидента продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТеракт в Грозном 28 декабря 2020 года: на полицейских напали пекариДвое радикалистов с ножами напали на сотрудников ППС, патрулировавших проспект Путина в Грозном. Террористам удалось убить одного полицейского и ранить другого. Ответным огнем их смели и нейтрализовали (подробности).ЕЩЁ ПО ТЕМЕПекари с ножами: Рамзан Кадыров раскрыл подробности теракта в ГрозномГлава Чечни Рамзан Каыдров раскрыл подробности теракта в Грозном, произошедшего 28 декабря 2020 года. По словам чеченского лидера, боевики оказались уроженцами соседней Ингушетии (подробности).