Автомобили ŠKODA созданы с заботой о безопасности, практичности и комфорте для всех членов семьи. Такова политика чешского бренда. Именно поэтому ŠKODA SERVICE DAY обещает быть не только полезным и продуктивным днем для автовладельцев, но и настоящим теплым семейным праздником.В эти дни клиенты смогут пройти диагностику автомобиля абсолютно бесплатно, познакомиться с ключевыми процессами сервиса и плюс к этому получить специальные выгодные условия на обслуживание своего автомобиля.Кроме того, всех владельцев SKODA, решивших принять участие в новогоднем празднике, ждет дополнительное спецпредложение - «СтрелаАвто» дарит каждому своему клиенту подарочный 30%-ный сертификат на приобретение аксессуара. Воспользоваться сертификатом можно будет до конца февраля 2021 года.Мы создаем позитивные эмоции! Вы можете согреться горячим чаем или ароматным кофе, угоститься сладкими подарками.Для детей предусмотрена детская зона, пока родители получают дельные консультации от экспертов ŠKODA по подготовке автомобиля к зимнему сезону и основным вопросам сервиса.Ждем вас в «СтрелаАвто»: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 Кавказ, здание 1, строение 1. Запись по тел. +7 (87922) 65353, www.strela-avto.ruРеклама