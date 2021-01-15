Марина КАРСЛИЕВА, заведующая эндокринологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы:- С точки зрения эндокринолога быть здоровым - это иметь нормальный вес, нормальный индекс массы тела и тем самым предупредить развитие такого серьезного осложнения, такого заболевания, как сахарный диабет.Что нужно для этого делать? Вести здоровый образ жизни, который подразумевает правильное питание, высокую двигательную и умственную активность. Что такое правильное питание? Это исключение из рациона таких продуктов, как сахар в чистом виде, и все, что сделано на сахаре. Это употребление высокобелковой пищи - мяса, рыбы, нежирных сортов, а также молочной продукции и, конечно, фруктов и овощей в большом количестве, то есть продуктов, содержащих клетчатку. Есть классификация индексов массы тела.Индекс более 25 кг на 1 метр в квадрате говорит о том, что у человека избыточная масса тела, и это является фактором риска развития серьезных заболеваний - сердечно-сосудистых и сахарного диабета.Кроме диабета, в эндокринологии есть много других заболеваний - болезни щитовидной железы, которые имеют такие специфические признаки, как экзофтальм (выпирание глазных яблок), увеличение щитовидной железы на шее, дискомфорт в области шеи, какое-то чувство давления, боль при глотании, чувство кома. Во всех этих случаях необходимо обратиться к эндокринологу.Проект подготовлен совместно с министерством здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье!»