Популярный миф опровергла врач-кардиолог Ставропольской краевой клинической больницы Фаина ЛОБЖАНИДЗЕ:- При курении один из основных факторов риска - сосуды. Если мы начинаем курить меньше, или переходим, к примеру, на тонкие сигареты, - да, нашим легким становится чуть легче. Но не сосудам - они продолжают страдать, даже если переходим на альтернативную форму курения, даже если мы являемся пассивными курильщиками - это все негативно влияет на наши сосуды и может, к сожалению, привести к развитию атеросклероза.Это заболевание протекает без симптомов, безболезненно, но потом случается инфаркт, и уже поздно сожалеть: «Зачем я курил?». Я бы наших пациентов-курильщиков, амбулаторных, сводила бы в реанимацию, чтобы они своими глазами увидели, к чему приводит курение. Так называемые мотивационные картинки нужны, но они не могут напугать так сильно, чтобы человек бросил эту вредную и очень опасную привычку. Для этого с пациентом должен говорить доктор.Что касается алкоголя, то в нашей стране главная проблема в том то, что мы не знаем меры. Если говорить с точки зрения профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, то людям, которые употребляют алкоголь регулярно, небольшое количество качественного красного сухого вина действительно можно рекомендовать. Но человеку непьющему не надо и начинать такую профилактику. Известно, что бокал в день способствует уменьшению холестерина. С одной стороны, да, в нем есть вещества, которые на это влияют. Но нельзя забывать, что при этом сильно страдает печень. И ежедневный бокал вина (!) может привести к циррозу.Проект подготовлен совместно с министерством здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье!»