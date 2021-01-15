Марина ПЕРЕКАЛИНА, заведующая отделением гастроэнтерологии Ставропольской краевой клинической больницы:- Прежде всего, для того чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, тем более во время пандемии коронавируса и сезона гриппа, важно вести здоровый образ жизни. Если же говорить о профилактике конкретно болезней органов пищеварения, здесь, пожалуй, достаточно соблюдать несколько простых правил.Во-первых, питание должно быть 5-разовым: три основных (завтрак, обед, ужин) и два перекуса. Что касается того, что последний прием пищи не должен быть позднее шести вечера, это не правильно. Большие перерывы между приемами пищи недопустимы, поскольку нарушается функционирование нашей пищеварительной системы, поэтому рекомендуется, чтобы последний прием пищи был не позднее, чем за два-три часа до сна.Во-вторых, не забываем о пользе физических нагрузок - как ни странно, но они благотворно влияют на пищеварительную систему. Не забываем про воду. Не надо себя насиловать, но вообще считается, что 50 мл на 1 кг массы - это оптимальная норма ежедневного употребления чистой питьевой воды.После еды не надо заваливаться на диван и принимать горизонтальное положение. Следующее правило - надо бороться с избыточным весом, который не только может быть причиной высокого артериального давления, проблем с сердечно-сосудистой системой, но и оказывает негативное влияние на органы пищеварения.И наконец - пища должна быть здоровой. Это означает отсутствие в рационе тех продуктов, которые могут нанести вред вашему организму. Если вы знаете, что в ответ на прием сладкого, например, на шоколад, у вас возникают изжога, тошнота, или употребление грубых волокон вызывает метеоризм, вздутие живота, значит, исключите их из вашего меню. Здесь нет ничего сложного. Я считаю, умеренность во всем - залог вашего здоровья.Проект подготовлен совместно с министерством здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье»