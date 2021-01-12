Марина КАРСЛИЕВА, заведующая эндокринологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы:- Сахарный диабет - это хроническое заболевание, которое проявляется высоким содержанием глюкозы в крови на фоне абсолютной или относительной недостаточности инсулина. Существуют два основных типа сахарного диабета. Сахарный диабет I типа характеризуется абсолютной недостаточностью инсулина. У таких больных (среди них и дети) отсутствует выработка инсулина, по тем или иным причинам, совершенно нет инсулина. То есть лечение одно - заместительная терапия гормоном инсулина.Сахарный диабет II типа также характеризуется высокой глюкозой в крови, но механизм развития заболевания совершенно другой. Им чаще всего болеют люди более старшего возраста, старше 40 лет, и те, кто имеют избыточную массу тела. Питание при диабете обоих типов подразумевает исключение из рациона рафинированных углеводов - сахара и сахарсодержащих продуктов.Что касается остальных продуктов, то пациенты I типа и II типа (на инсулине) с помощью унифицированной таблицы считают количество употребленных хлебных единиц (углеводов) и в соответствии с этим выполняют инъекцию инсулина. Что можно есть? И те, и другие могут есть в достаточном количестве белки: мясо, рыбу, творог, сыры, овощи в большом количестве. Жирные продукты, конечно, нужно ограничивать, особенно пациентом с диабетом II типа, потому что у них нарушен жировой обмен, и они, как правило, с избытком веса, нарушением липидного обмена, что ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.Проект подготовлен совместно с министерством здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье!»