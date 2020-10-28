Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 28 октября 2020: число умерших достигло 411

В регионе продолжает расти число зараженных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 28 октября 2020: регион находится на 11 месте по числу заболевших за весь период пандемии. 20508 ставропольцев заразились COIVD-19.

К счастью, 15056 из них смогли вылечиться от болезни. Несмотря на это, число умерших за последние сутки выросло до прискорбной и круглой цифры в 411 пациентов.

По данным на утро 28 октября 2020 года коронавирусом в Ставропольском крае за последние сутки заразилось 187 человек. За весь период — 20508. Из них выписано уже 15056 жителей. 205 из них — за последние 24 часа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавируса.

В очередной раз обсудили санитарно-эпидемиологическую ситуацию в образовательной сфере Ставрополья.

Владимир Владимиров подчеркнул, что среди учащихся и преподавателей образовательных учреждений есть случаи заболевания коронавирусом. Для устранения связанных с этим риском он поручил продлить осенние каникулы.

– Предлагаю принять решение и выдержать в школах края «эпидемиологическую паузу» в четырнадцать дней. Для этого - увеличить осенние каникулы на одну неделю, то есть не по 9-ое, а по 16-е ноября, – заявил он.