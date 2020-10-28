Ставропольский филиал РАНХиГС: Повышение цен на квартиры сводит на нет эффект льготной ипотеки в России

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В сентябре 2020 года россиянам было выдано более 60 тысяч ипотечных кредитов, что было обусловлено желанием воспользоваться льготной процентной ставкой в 6,5%, однако застройщики отреагировали на данную программу резким повышением цен.

Некоторые девелоперы, особенно в регионах, повысили свои доходы от 38% до 52%, снизив, тем самым, привлекательность государственной программы для граждан.

Учитывая тот факт, что падение доходов россиян по итогу года составит более 3%, и сама программа реализована лишь на 74%, льготная ипотечная ставка для покупки строящихся квартир предельной стоимостью до 6 млн. рублей в регионах и до 12 млн. рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Леноласти, была продлена до середины 2021 года, что должно остановить рост цен на жилье.

По итогам, моно сказать, что рост цен на жилье в среднем на 10% свел на нет значимость снижения ипотечной ставки, и среднемесячный платеж для россиян остался на уровне начала 2020 года, - комментирует доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Мухорьянова Оксана.