Ставропольский филиал РАНХиГС: Рост налогов принесет в казну 2,6 трлн рублей

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Повышение с 1 января налоговой нагрузки принесет в бюджет в следующие три года 2,6 трлн рублей. Такие оценки привели специалисты РЭУ им. Плеханова в экспертном заключении на проект бюджета, подготовленном для Госдумы. Первое чтение законопроекта пройдет 28 октября.

Больше всего денег сгенерирует усиление нагрузки на нефтяников — свыше 1 трлн за три года за счет корректировки режима НДД и завершения налогового маневра.

Еще почти 0,5 трлн обеспечит рост ставок на вывод капитала за рубеж, а налог на депозиты и НДФЛ для состоятельных граждан принесут 0,4 трлн. Остальные доходы создадут повышение акцизов на табачную продукцию, отмена льгот для нефтяников, увеличение нагрузки на металлургов и отмена нулевого НДС для иностранных производителей софта.

Всего бюджет в 2021 году заработает 18,8 трлн рублей, расходы составят 21,5 трлн рублей. В 2022–2023 годах доходы вырастут до 20,6 трлн и 22,3 трлн рублей соответственно, траты — до 21,9 трлн и 23,7 трлн рублей.

«Как известно, повышение налоговой нагрузки на экономику влечет за собой снижение темпов экономического роста. Однако рост налогового бремени ложится только на состоятельных налогоплательщиков, которые способны выдержать повышение налогов с минимальными финансовыми потерями». - считает доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Воробьева Елена.