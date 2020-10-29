Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 29 октября 2020: число умерших достигло 415

В регионе растет число умерших от коронавируса Фото: Александр АБРАМОВ

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 29 октября 2020: регион находится на 11 месте по числу заболевших за весь период пандемии. 20698 ставропольцев заразились COIVD-19.

К счастью, 15315 из них смогли вылечиться от болезни. Несмотря на это, число умерших за последние сутки выросло до прискорбной и круглой цифры в 415 пациентов.

Тем временем в инфекционном отделении Шпаковской районной больницы Ставрополья развернули 25 специализированных коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Основная их часть уже занята. Об этом сообщил главврач больницы Иван Кошель.

По словам медика, сейчас идет подготовка еще 75 коек. Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов рассказал, что администрация муниципалитета контролирует, как жители соблюдают масочный режим в местах массового скопления.

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