Ставропольчанка взяла гран-при на конкурсе красоты «Краса России-2020»

Юная красавица учится на журналиста

Анастасия Альмяшева из города Минеральные Воды выиграла гран-при на «Красе России-2020». Это старейший и один из престижнейших конкурсов красоты в России. В этом году он прошел в Сочи. В нем поучаствовали красавицы со всей страны, и 19-летняя Настя стала лучшей в своей возрастной категории, взяв корону «Юной Красы России».

Фото: личная страница героини публикации в соцсети

- В конкурсе было две победительницы - я и еще одна участница. Я выиграла в своей возрастной категории до 20 лет. Что могла выиграть, то и выиграла, - делится Настя с «КП».

Фото: личная страница героини публикации в соцсети

Она рано начала заниматься модельным ремеслом. Впервые красоту зеленоглазой второклашки оценило жюри детского конкурса «Красавица Кавказа», но самой серьезной стала победа в «Юной мисс Москва» в прошлом году. При этом индустрия моды и красоты для Насти пока только увлечение. Она учится на журналиста в Москве и собирается в будущем работать по профессии.

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