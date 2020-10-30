Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 30 октября 2020 года. Говорим о том, как складывается эпидемиологическая обстановка в территориях региона. Последние данные о числе заболевших, выздоровевших и умерших - в таблице "КП".

Данные на 29 октября. Как только появятся новые сведения - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 3706 случаев, 2969 выздоровевших, 157 смертей;

2. Буденновский район - 1237 случаев, 689 выздоровевших, 19 смертей;

3. Пятигорск - 1122 случая, 973 выздоровевших, 16 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 949 случаев, 841 выздоровевший, 24 смерти;

5. Шпаковский район - 942 случая, 306 выздоровевших, 22 смерти;

6. Кисловодск - 893 случая, 764 выздоровевших, пять смертей;

7. Петровский район - 802 случая, 739 выздоровевших, 12 смертей;

8. Невинномысск - 727 случаев, 615 выздоровевших, семь смертей;

9. Благодарненский горокруг - 691 случай, 513 выздоровевших, пять смертей;

10. Нефтекумский горокруг - 679 случаев, 526 выздоровевших, 17 смертей;

11. Кочубеевский район - 637 случаев, 568 выздоровевших, семь смертей;

12. Минераловодский горокруг - 637 случаев, 452 выздоровевших, 24 смерти;

13. Ессентуки - 618 случаев, 547 выздоровевших, 15 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 602 случая, 285 выздоровевших, 12 смертей;

15. Изобильненский район - 544 случая, 522 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 535 случай, 402 выздоровевших, восемь смертей;

17. Труновский район - 499 случаев, 216 выздоровевших, шесть смертей;

18. Арзгирский район - 487 случаев, 455 выздоровевших, три смерти;

19. Красногвардейский район - 435 случаев, 172 выздоровевших, одна смерть;

20. Левокумский район - 431 случай, 299 выздоровевших, восемь смертей;

21. Курский район - 394 случая, 133 выздоровевших, пять смертей;

22. Советский горокруг - 394 случая, 355 выздоровевших, две смерти;

23. Апанасенковский район - 392 случая, 323 выздоровевших, пять смертей;

24. Новоселицкий район - 372 случая, 194 выздоровевших, четыре смерти;

25. Туркменский район - 360 случаев, 297 выздоровевших, три смерти;

26. Грачевский район - 361 случай, 333 выздоровевших, три смерти;

27. Железноводск - 342 случая, 232 выздоровевших, три смерти;

28. Новоалександровский горокруг - 327 случаев, 239 выздоровевших, четыре смерти;

29. Кировский горокруг - 255 случаев, 227 выздоровевших, пять смертей;

30. Степновский район - 199 случаев, 96 выздоровевших, одна смерть;

31. Александровский район - 203 случая, 175 выздоровевших, четыре смерти;

32. Андроповский район - 112 случаев, 99 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно сводке на утро 30 октября, в Ставропольском крае коронавирус выявили у 20890 местных жителей. Скончались 418 больных, вылечили 15561 пациент.