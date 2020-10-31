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Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 31 октября 2020 года. Озвучиваем последние сведения об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в регионе. Данные о числе зараженных, вылеченных и умерших - в материале "КП".
Данные на 30 октября. Как только мы получим новые сведения - мы обновим показатели в таблице.
1. Ставрополь - 3733 случая, 2980 выздоровевших, 158 (+1) смертей;
2. Буденновский район - 1255 случаев, 707 выздоровевших, 19 смертей;
3. Пятигорск - 1129 случаев, 980 выздоровевших, 16 смертей;
4. Георгиевский горокруг - 954 случая, 852 выздоровевших, 24 смерти;
5. Шпаковский район - 954 случая, 318 выздоровевших, 22 смерти;
6. Кисловодск - 899 случаев, 778 выздоровевших, пять смертей;
7. Петровский район - 810 случаев, 747 выздоровевших, 12 смертей;
8. Невинномысск - 737 случаев, 621 выздоровевший, семь смертей;
9. Благодарненский горокруг - 698 случаев, 520 выздоровевших, пять смертей;
10. Нефтекумский горокруг - 681 случай, 528 выздоровевших, 17 смертей;
11. Кочубеевский район - 640 случаев, 571 выздоровевший, семь смертей;
12. Минераловодский горокруг - 641 случай, 481 выздоровевший, 24 смерти;
13. Ессентуки - 623 случая, 559 выздоровевших, 15 смертей;
14. Ипатовский горокруг - 608 случаев, 299 выздоровевших, 12 смертей;
15. Изобильненский район - 551 случай, 529 выздоровевших, пять смертей;
16. Предгорный район - 538 случаев, 405 выздоровевших, восемь смертей;
17. Труновский район - 507 случаев, 223 выздоровевших, шесть смертей;
18. Арзгирский район - 490 случаев, 458 выздоровевших, четыре (+1) смерти;
19. Красногвардейский район - 440 случаев, 177 выздоровевших, одна смерть;
20. Левокумский район - 438 случаев, 306 выздоровевших, восемь смертей;
21. Курский район - 395 случаев, 153 выздоровевших, пять смертей;
22. Советский горокруг - 397 случаев, 358 выздоровевших, две смерти;
23. Апанасенковский район - 399 случаев, 323 выздоровевших, пять смертей;
24. Новоселицкий район - 372 случая, 197 выздоровевших, четыре смерти;
25. Туркменский район - 361 случай, 300 выздоровевших, пять (+2) смертей;
26. Грачевский район - 369 случаев, 341 выздоровевший, три смерти;
27. Железноводск - 343 случая, 233 выздоровевших, три смерти;
28. Новоалександровский горокруг - 336 случаев, 258 выздоровевших, четыре смерти;
29. Кировский горокруг - 258 случаев, 230 выздоровевших, пять смертей;
30. Степновский район - 201 случаев, 102 выздоровевших, одна смерть;
31. Александровский район - 210 случаев, 175 выздоровевших, четыре смерти;
32. Андроповский район - 112 случаев, 99 выздоровевших, шесть смертей;
33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По сведениям на утро 31 октября, в Ставропольском крае коронавирус обнаружили у 21085 человек. Умерли 422 зараженных, выздоровели 15813 больных.