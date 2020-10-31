Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 31 октября 2020 года. Озвучиваем последние сведения об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в регионе. Данные о числе зараженных, вылеченных и умерших - в материале "КП".

Данные на 30 октября. Как только мы получим новые сведения - мы обновим показатели в таблице.

1. Ставрополь - 3733 случая, 2980 выздоровевших, 158 (+1) смертей;

2. Буденновский район - 1255 случаев, 707 выздоровевших, 19 смертей;

3. Пятигорск - 1129 случаев, 980 выздоровевших, 16 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 954 случая, 852 выздоровевших, 24 смерти;

5. Шпаковский район - 954 случая, 318 выздоровевших, 22 смерти;

6. Кисловодск - 899 случаев, 778 выздоровевших, пять смертей;

7. Петровский район - 810 случаев, 747 выздоровевших, 12 смертей;

8. Невинномысск - 737 случаев, 621 выздоровевший, семь смертей;

9. Благодарненский горокруг - 698 случаев, 520 выздоровевших, пять смертей;

10. Нефтекумский горокруг - 681 случай, 528 выздоровевших, 17 смертей;

11. Кочубеевский район - 640 случаев, 571 выздоровевший, семь смертей;

12. Минераловодский горокруг - 641 случай, 481 выздоровевший, 24 смерти;

13. Ессентуки - 623 случая, 559 выздоровевших, 15 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 608 случаев, 299 выздоровевших, 12 смертей;

15. Изобильненский район - 551 случай, 529 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 538 случаев, 405 выздоровевших, восемь смертей;

17. Труновский район - 507 случаев, 223 выздоровевших, шесть смертей;

18. Арзгирский район - 490 случаев, 458 выздоровевших, четыре (+1) смерти;

19. Красногвардейский район - 440 случаев, 177 выздоровевших, одна смерть;

20. Левокумский район - 438 случаев, 306 выздоровевших, восемь смертей;

21. Курский район - 395 случаев, 153 выздоровевших, пять смертей;

22. Советский горокруг - 397 случаев, 358 выздоровевших, две смерти;

23. Апанасенковский район - 399 случаев, 323 выздоровевших, пять смертей;

24. Новоселицкий район - 372 случая, 197 выздоровевших, четыре смерти;

25. Туркменский район - 361 случай, 300 выздоровевших, пять (+2) смертей;

26. Грачевский район - 369 случаев, 341 выздоровевший, три смерти;

27. Железноводск - 343 случая, 233 выздоровевших, три смерти;

28. Новоалександровский горокруг - 336 случаев, 258 выздоровевших, четыре смерти;

29. Кировский горокруг - 258 случаев, 230 выздоровевших, пять смертей;

30. Степновский район - 201 случаев, 102 выздоровевших, одна смерть;

31. Александровский район - 210 случаев, 175 выздоровевших, четыре смерти;

32. Андроповский район - 112 случаев, 99 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По сведениям на утро 31 октября, в Ставропольском крае коронавирус обнаружили у 21085 человек. Умерли 422 зараженных, выздоровели 15813 больных.