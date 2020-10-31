Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 31 октября 2020: число умерших достигло 422

В регионе с каждым днем растет количество умерших от коронавируса
Фото: Александр АБРАМОВ
Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 31 октября 2020: регион находится на 11 месте по числу заболевших за весь период пандемии. 21085 ставропольцев заразились COIVD-19.
К счастью, 15813 из них смогли вылечиться от болезни. Несмотря на это, число умерших за последние сутки выросло до прискорбной и круглой цифры в 422 пациента.
За сутки диагноз подтвердился у 195 жителей региона. От инфекции скончались еще четыре пациента.
Всего жертвами болезни стали 422 жителя края. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных коронавирусом в крае достигло 21085.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье удалось сократить занос коронавируса в больницы.
Первые очаги COVID-19 в медицинских организациях начали появляться в апреле. В мае было зарегистрировано наибольшее их число.
Чтобы не допускать закрытия на карантин отделений и предупреждать внутрибольничное распространение COVID-19, на Ставрополье своевременно были приняты меры по раннему выявлению случаев заболеваний. Началась активная профилактика внутрибольничного распространения инфекции.
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