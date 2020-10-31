Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 31 октября 2020: число умерших достигло 422

В регионе с каждым днем растет количество умерших от коронавируса Фото: Александр АБРАМОВ

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 31 октября 2020: регион находится на 11 месте по числу заболевших за весь период пандемии. 21085 ставропольцев заразились COIVD-19.

К счастью, 15813 из них смогли вылечиться от болезни. Несмотря на это, число умерших за последние сутки выросло до прискорбной и круглой цифры в 422 пациента.

За сутки диагноз подтвердился у 195 жителей региона. От инфекции скончались еще четыре пациента.

Всего жертвами болезни стали 422 жителя края. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных коронавирусом в крае достигло 21085.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье удалось сократить занос коронавируса в больницы.

Первые очаги COVID-19 в медицинских организациях начали появляться в апреле. В мае было зарегистрировано наибольшее их число.

Чтобы не допускать закрытия на карантин отделений и предупреждать внутрибольничное распространение COVID-19, на Ставрополье своевременно были приняты меры по раннему выявлению случаев заболеваний. Началась активная профилактика внутрибольничного распространения инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе врачи спасли тяжелую пациентку с коронавирусом

Тучная женщина поступила в больницу с массой сопутствующих патологий (подробнее)