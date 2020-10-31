Дело экс-зампреда краевого правительства пересмотрят после двух жалоб

Ирина Кувалдина

Дело бывшего зампреда Правительства Ставропольского края Ирины Кувалдиной пересмотрят из-за двух апелляционных жалоб. С приговором Ленинского районного суда Ставрополя не согласились обе стороны, следует из открытых данных.

Ирину Кувалдину и ее мужа - директора колледжа Павла Кувалдина - обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Госслужащая выделила из регионального бюджета субсидию в 2,5 млн рублей, чтобы создать в учебном заведении безбарьерную среду для инвалидов. Пандусов и других объектов в колледже после проверки не обнаружили. Отмечалось также, что когда из казны выделяли деньги - программа по безбарьерной среде уже заканчивалась.

Павел Кувалдин признал вину и был приговорен к штрафу в 40 тысяч рублей. А его жену 15 октября оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили права занимать государственные посты в течение двух лет.

Спустя пять дней, 20 октября, прокурор обжаловал решение суда. А через неделю с приговором не согласилась защита Кувалдиной. Источник "КП" сообщает, что обвинитель считает решение по делу мягким, а адвокат настаивает на оправдании.

Обе жалобы приняли к рассмотрению.