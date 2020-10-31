Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Дело экс-зампреда краевого правительства пересмотрят после двух жалоб

Приговор не понравился ни адвокатам, ни прокурорам
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Ирина Кувалдина

Ирина Кувалдина

Дело бывшего зампреда Правительства Ставропольского края Ирины Кувалдиной пересмотрят из-за двух апелляционных жалоб. С приговором Ленинского районного суда Ставрополя не согласились обе стороны, следует из открытых данных.

Ирину Кувалдину и ее мужа - директора колледжа Павла Кувалдина - обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Госслужащая выделила из регионального бюджета субсидию в 2,5 млн рублей, чтобы создать в учебном заведении безбарьерную среду для инвалидов. Пандусов и других объектов в колледже после проверки не обнаружили. Отмечалось также, что когда из казны выделяли деньги - программа по безбарьерной среде уже заканчивалась.

Павел Кувалдин признал вину и был приговорен к штрафу в 40 тысяч рублей. А его жену 15 октября оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили права занимать государственные посты в течение двух лет.

Спустя пять дней, 20 октября, прокурор обжаловал решение суда. А через неделю с приговором не согласилась защита Кувалдиной. Источник "КП" сообщает, что обвинитель считает решение по делу мягким, а адвокат настаивает на оправдании.

Обе жалобы приняли к рассмотрению.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Рекомендуемые