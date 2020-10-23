Ставропольцев приглашают принять участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности

Фото: архив "КП".

Участие во Всероссийская неделе финансовой грамотности для Ставрополья остается уже многолетней традицией. Потому, помимо просветительских мероприятий федеральной повестки, жителям края предложено присоединиться и к местным активностям. Безусловно, все они сфокусированы на наиболее актуальной для этого года проблематике.

В частности, основная масса запланированных мероприятий направлена на то, чтобы люди разных возрастов и социального положения получили достоверную информацию для эффективного решения личных финансовых вопросов в условиях пандемии и посткоронакризиса.

Жителей региона ждут бесплатные консультации, семинары, обучающие программы на рабочих местах для трудовых коллективов, а также мастер-классы по финансовой грамотности.

Познакомиться с подробным расписанием, как обычно, позволяет региональный портал fingram26.ru, через который можно также оперативно записаться на понравившееся мероприятие.

Стоит особо отметить, что Региональным центром финансовой грамотности в этом году сделан акцент на вовлечение школьников и студентов, которые из года в год с большим удовольствием участвуют в финансовых боях, викторинах и флэшмобах.

- В рамках Недели, по большому счету, концентрируются те образовательно-просветительские мероприятия, которые проходят на Ставрополье на регулярной основе: это и игровые, и чисто образовательные форматы, - поясняет координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края Надежда Герасименко.

В частности, студентам предстоит участвовать в судебных слушаниях - деловой игре, полностью имитирующей судебное разбирательство. Особенность мероприятия в том, что случаи будут из реальной судебной практики, но, к каким результатам придут участники, никому заранее неизвестно.

Также в программе для ставропольской молодежи - конкурс репостов, онлайн-тестирование по финансовой тематике и др. Кроме того, на старте Недели финграмотности станут известны итоги конкурса семейных творческих работ «Моя первая финансовая сказка», к участию в котором были приглашены юные жители края в возрасте от 5 до 18 лет. Годом ранее аналогичный конкурс оказался довольно популярным среди ставропольцев.

Что касается федеральной повестки, то откроет Всероссийскую неделю финансовой грамотности Семейный финансовый фестиваль. Это отличная возможность в режиме онлайн проверить себя в мастерстве управления личным бюджетом и просто хорошо провести время. Далее гости Недели смогут принять участие в цикле открытых онлайн-встреч с экспертами из ведущих государственных ведомств страны, викторинах и марафонах на разные темы, а также дистанционно посетить уникальные экскурсии по финансовым музеям.

Приглашаем всех присоединиться к Всероссийской акции. Участвуйте в мероприятиях Недели финграмотности, выбирайте различные активности, заряжайтесь оптимизмом и знаниями ведущих экспертов.

НАША СПРАВКА

Всероссийская неделя финансовой грамотности пройдет с 24 по 31 октября 2020 года. Организатором выступают Национальный центр финансовой грамотности при поддержке Проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» и более 70 партнеров по всей территории России.

Ожидается, что мероприятия Недели охватят более 5 млн человек. Подробный перечень активностей и возможностей, а также график прямых эфиров и консультаций будет доступен на сайте Недели: http://www.week.vashifinancy.ru/

Больше полезных материалов по теме - здесь.