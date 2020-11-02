Убийство или теракт: организаторам покушения на Киркорова в Махачкале светит до 20 лет колонии

Казуев (на фото вверху): "Галкин заплатил мне миллион за убийство Киркорова". Фото: Евгения ГУСЕВА

Организаторы покушения и теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале светит до 20, 19, 18 и 11 лет колонии. Такие сроки, в ходе прений, запросил государственный обвинитель. Подробности сообщает пресс-служба суда.

— Для Казуева был запрошен срок наказания в виде 20 лет колонии, Ибрагимову — 18 лет, Халдузову — 19, а Магомедову — 11, — говорится в сообщении пресс-службы Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Речь идет о сорвавшемся теракте, который четверо подозреваемых планировали в мае 2017 года. Используя самодельные взрывные устройства, они собирались устроить серию взрывов в зале. Однако план провалился: зал охраняла полиция и преступники не смогли попасть внутрь.

Отметим, что Хидирнеби Казуев через адвоката заявил «КП - Северный Кавказ», что преступники планировали не теракт, но убийство одного Филиппа Киркорова. По его словам, он получил заказ и миллион рублей от Максима Галкина, который якобы ревновал к певцу свою супругу Аллу Пугачеву.

— Подозреваемым, в зависимости от роли, предъявлены обвинения по статьям «Обучение в целях осуществления террористической деятельности», «Организация и участие в террористическом сообществе», «Подготовка теракта», «Участие в деятельности террористической организации», «Содействие терроризму», «Создание незаконного вооруженного формирования», «Незаконное приобретение и хранение оружия, взрывчатых веществ», — сообщает пресс-служба суда.

Отметим, что «КП - Северный Кавказ» удалось поговорить с адвокатом и выяснить, что адвокаты до сих пор добиваются привлечения Пугачевой, Галкина и Киркорова в качестве свидетелей по делу. Однако следствие считает, что они просто хотят затянуть процесс. Поэтому допрашивать звезд отказываются.

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