Главарь банды, наживавшейся на квартирах в Ставрополе, задолжал 327 млн

ОПС обмануло 137 дольщиков на 330 млн рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинение в отношение 7 членов ОПС, которые мошенничали с квартирами в Ставрополе. Банда в течение двух лет - с 2018 по 2019 год - обманула 137 дольщиков, которых завлекали заниженными ценами на жилплощадь. Квартиры по факту были, но покупателям их не отдавали. ОПС заработало таким образом около 330 млн рублей.

По делу о крупном мошенничестве и создании ОПС проходят Яков и Дмитрий Десятовы, Ольга Ковтун, Карина Романькова, Валентина Ивченко, Галина Нерсисян и Галина Гуденко. Организаторы ОПС - братья Десятовы. Выяснилось, что ранее "мозг" всей преступной схемы задолжал по кредитам почти 328 млн рублей.

Дмитрий Десятов - бизнесмен, учредивший шесть предприятий по продаже строительных товаров. В 2016 году он взял очень много кредитов. Согласно материалам Арбитражного суда Ставрополья, мужчина должен был шести банкам 327,8 миллиона рублей. Расплатиться по долгам заемщик не смог, и в январе 2018 года его признали "несостоятельным". Но финансовая экспертиза признала, что банкротство Десятова "преднамеренное".

Дело в том, что в "период подозрительности" (в течение трех лет с момента заключения сделки - прим.ред.) Десятов раздаривал свою недвижимость. Маме отдал квартиру в Геленджике, папе - частный дом в Краснодаре. Оставались у бизнесмена доля в квартире в Михайловске и дом в 283 квадрата в том же городе.

Кроме того, мужчина продавал машины по очень низким ценам. Некоторые сделки уже отменили, одну - связанную с мотоциклом "Suzuki" - оставили действительной.

Проданные машины Дмитрия Десятова. Фото: kad.arbitr.ru

Отметим, что некоторые банки возвращают деньги через родственников Десятова. В марте 2020 года Мария Десятова почти полностью погасила 15-миллионный долг перед "Россельхозбанком", следует из материалов Шпаковского районного суда.