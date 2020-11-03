Свадьба или хайп: девушка чеченского внука Пугачевой выложила фото с кольцом

Мария и Дени дружат с самого детства Фото: СОЦСЕТИ

Мария - девушка Дени Байсарова - опубликовала фотографию с кольцом. Подписчики предположили, что внук Аллы Пугачевой сделал предложение своей подруге. И, по всей видимости, это правда.

Пост Марии. Фотографию она решила не сопровождать объяснением - все понятно без слов

Об отношениях Дени с Марией говорят уже давно. Девушка даже знакома со звездной бабушкой молодого человека: впервые они встретились на юбилее Примадонны. А поздравления любимых с днем рождения поклонники признают самыми теплыми и искренними.

- С днём рождения, мой Дени! Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, моя лучшая половинка. Мне больше, чем повезло, что ты у меня есть. Будь самым-самым счастливым! - писала Мария.

На днях Дени вернулся в Москву. По словам матери Кристины Орбакайте, парень сдал все экзамены и наконец-то защитил магистратуру.

- Впереди взрослая жизнь! - заключала артистка. Наверное, она не могла и подумать, что ее слова сбудутся так быстро.

После публикации девушку засыпали поздравительными комментариями. И на один из них она ответила.

- Поздравляю!

- Спасибо, дорогая, и я вас поздравляю, - ответила Мария.

Это значит "да". Остается только ждать свадьбы.

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