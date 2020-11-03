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«Вы этого хотели?»: Собчак жестко отчитала Хабиба за критику Макрона

Светская львица считает, что подобные публичные высказывания спровоцировали экстремистов
Андрей ЗОБОВАндрей ЗОБОВ
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Ксения Собчак раскритиковала Хабиба за его высказывания против президента Франции Макрона. Фото: Борис Кудрявов / личная страница Хабиба Нурмагомедова

Ксения Собчак раскритиковала Хабиба за его высказывания против президента Франции Макрона. Фото: Борис Кудрявов / личная страница Хабиба Нурмагомедова

Ксения Собчак жестко отчитала Хабиба Нурмагомедова за критику действий президента Франции Эммануэля Макрона. Светская львица утверждают, что публичные высказывания спровоцировали волну терактов в Европе. Об этом телеведущая написала в своем Instagram.

— И теперь вопрос к Хабибу и прочим, кто размещал призывы «обезобразить» лицо Макрона с подошвой на лице, кто писал мне и моей семье угрозы просто за высказанное мнение — вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией? Спровоцировать исламистов-экстремистов устроить кровавый террор оказалось очень легко. Разрушить, убить, изуродовать вообще легче чем родить, создать и украсить, — написала светская львица в своем блоге в Instagram.

Телеведущая подчеркивает: публичные заявления дали террористам уверенность в правильности их действий. Кроме того, Собчак продолжает публично высказываться в поддержку «активной» позиции Эммануэля Макрона, поддержавшего публикации карикатур Charlie Hebdo во имя свободы слова и самовыражения.

— То, что происходило вчера в Вене, когда по улицам европейской столицы с криками «Аллаху Акбар» носятся террористы с автоматами и стреляют в людей, то что происходило во Франции — это немыслимо. Это позорит и нормальных законопослушных мусульман. А также всех тех, кто считал и считает, что политика «умиротворения агрессора» может сработать, — считает Ксения Собчак.

Напомним, что Хабиб крайне резко отреагировал на решения президента Франции. Нурмагомедов обратился к Аллаху с просьбой «обезобразить их лица» и «унизить их в этой жизни и следующей». А также пообещал, что публикация карикатур «выйдет боком».

Жесткая позиция французского руководства была спровоцирована жестоким убийством учителя Самуэля Пати. Исламист зарезал его за демонстрацию карикатур на уроке. После заявлений Макрона о поддержке Charlie Hebdo во Франции произошла серия терактов, унесшая жизни троих мирных жителей. Кроме того, в ночь на вторник в Вене как минимум двое террористов устроили вооруженное нападение на австрийцев. Погибли четыре человека, другие пострадавшие находятся в больницах в состоянии разной степени тяжести.

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