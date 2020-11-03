«Вместо котиков у меня стадо овец»: как сельская невестка в Чечне стала звездой Инстаграма

Фото: стоп-кадр видео

Кто сказал, что кавказская девушка в отдаленном селении не может стать популярной? Инстаграм «взрывают» блоги о деревенской жизни: фотосессия в курятнике, селфи с овечками, прогулка с буренкой.

Как доить корову и набирать по несколько тысяч просмотров в Instagram, знает 26-летняя Хадижат из селения в Шелковском районе Чечни.

Молодая аварка из дагестанского Хасавюрта переехала туда около 10 лет назад, когда вышла замуж.

Сейчас она воспитывает двух детей, ведет домашнее хозяйство, готовит национальные блюда для большой кавказской семьи и показывает 50-тысячной аудитории в Инстаграм честный колорит сельской жизни:

Фото: Инстаграм ya_hadizha/

– Я давно собиралась вести блог о сельской жизни, но мой муж не разрешал. Почему именно про жизнь в селе? Да, потому что почти все сейчас показывают роскошную жизнь мегаполиса: как они ходят в дорогие рестораны, стильно одеваются, ведут богатый образ жизни. А я хотела показать в своем блоге, что есть и простая жизнь. Есть сельская жизнь, которая намного лучше, городской, наигранной. Знаете, сельская жизнь на самом деле тоже роскошная. Да, не все живут богато. Тут своя правда: стадо овец, огород без конца и края, уборка в частном доме, обеды из сельских продуктов, разве это скучнее городской суеты? – рассказывает «КП-Северный Кавказ» молодая невестка из Чечни.

Фото: Инстаграм ya_hadizha/

Видеоконтент для своего Инстаграма Хадижа снимает исключительно в платке, почти не демонтируя лицо:

– Когда я училась в школе, многие мои односельчанки ходили покрытыми. Тогда по телевизору показывали фильм «Клон». Главная героиня Жади и ее образы, помню, всех девчат в селе нашем покорили. Все «покрытые» старались одеваться также красиво, как она. Я сначала тоже «покрылась», но на время. А однажды в студенчестве в месяц Рамадан приехала домой к родителям, выключила свет и молилась. Я со слезами на глазах попросила бога, чтобы я выбрала правильный путь и покрылась с намерением больше не «открыться». С тех пор не снимаю платок, – делится Хадижа.

Фото: Инстаграм ya_hadizha/

В Инстадневнике сельский блогер учит подписчиц готовить чуду с картошкой, плов, делится лайхфаками по уборке частного дома, показывает, как учится доить коров у свекрови.

– Я в детстве говорила, что не выйду замуж за того, у кого дома есть коровы. Я не подходила к близко к этим животным, не притрагивалась к ним. Выйдя замуж, около 3, 5 года я на самом деле и не притрагивалась до коров. Признаюсь, даже не заходила в сарай к ним. Полгода назад у моей свекрови сильно заболели руки. Видя, каждый день ее слезы от боли после дойки, меня просто душила совесть. Я набралась смелости и предложила свекрови свою помощь. В тот момент просто надо было видеть ее лицо, сияющее от счастья, – вспоминает невестка.

Фото: Инстаграм ya_hadizha/

Хадижа подчеркивает, что цель ее блога – показать настоящую сельскую жизнь, без пафоса и игры «в богатых и успешных городских».

– Многие девушки из городов, глядя на мою страничку, хотят перебраться в село. Это очень радует и мотивирует меня на новые съемки, – признается сельский блогер Хадижа.