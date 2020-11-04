«Сгорела очень быстро»: коллега рассказала о смерти главного пульмонолога Ставрополья от COVID-19

Во время пандемии врач консультировала тяжелых пациентов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Ставрополе 3 ноября скончалась от коронавируса главный пульмонолог края Наталья Канукова. Врачу было 59 лет, 35 из них – она посвятила медицине.

Коллега Натальи рассказала «КП-Северный Кавказ», что женщина во время пандемии консультировала тяжелых пациентов:

- Наталья много работала. Очень много пациентов с COVID-19 шли именно к ней. В СКККДЦ нет красной зоны. Наталья работала в поликлиническом отделении СКККДЦ. К ней обращались и те, у кого ПЦР-тест дал отрицательный результат, и люди с двухсторонней пневмонией, и те, кто переболел коронавирусом. «Пневмония» - это же ее тема, ее специализация.

По словам коллеги, Наталья Канукова заболела коронавирусом. «Последствия и осложнения болезни не давали ей спокойно жить. Она долго держалась, настоящий боец»:

- Наталья попала в реанимацию, кажется, в прошлую пятницу. Я не знаю, почему именно у нее так пошло заболевание. Но знаю, что вообще у некоторых молниеносно протекает, очень стремительно. Причины этого еще будут изучать десятки лет. Совершенно новая неизведанная инфекция, - делится ставропольский медик.

Коллеги Натальи выражают глубокие соболезнования родным и близким женщины:

- Это огромная утрата для всего Ставропольского края. Таких врачей - пульмонологов больше нет. Я просто знаю ее, как прекрасного врача, от Бога, как говорится. Лично я ей доверяла закрытыми глазами и себя, и своих близких, - делится врач.

Коллега Натальи обращается к жителям Ставрополья с просьбой обязательно носить маски в общественных местах:

- А когда идете к врачам - так и подавно! Никакие СИЗ не дают 100% защиты, но снизить концентрацию вируса в воздухе, а значит, и риски заболеть, можно именно ношением масок, - уверяет она.

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