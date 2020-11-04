Главврача больницы Махачкалы отстранили за коррупционные нарушения и восстановили в один день

Хаджимурад Малаев. Фото: Минздрав РД

Главного врача Городской больницы Махачкалы Хаджимурада Малаева уличили в нарушении антикоррупционного законодательства, отстранили и восстановили на его месте всего за один день. Согласно заявлению прокуратуры, в его действиях усмотрели нарушение антикоррупционного законодательства. Все эти сведения подтвердил Минздрав республики.

В ночь на 4 ноября пресс-служба Минздрава Дагестана опубликовала сообщение об отстранении Малаева от должности. Согласно сообщению, он не единожды получал выговоры за «ненадлежащее исполнение служебных обязанностей».

— Главный врач Городской клинической больницы Хаджимурад Малаев отстранен от занимаемой должности на основании представления прокуратуры РД о нарушении антикоррупционного законодательства. Помимо этого у него имелось три выговора, объявленные за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, связанных с отсутствием должного контроля за работой Городской клинической больницы, — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным прокуратуры, проверка показала наличие ряда случаев направления пациентов в одну из платных клиник «на долечивание». При чем медучреждение «аффилированно с именем Хаджимурада Малаева».

Однако горевал о потере должности главврач меньше суток. Во втором сообщении, пришедшем спустя 12 часов после первого, значится, что Малаев восстановлен в должности.

— Решение о расторжении трудовых отношений с главным врачом ГКБ г. Махачкалы приказом Минздрава РД за номером РД N 637-К/У от 4 ноября 2020 г. отменено, — сообщает пресс-служба.

Причин такой резкой перемены не указывается. Отметим, что Хаджимурад Малаев недавно был награжден медалью «Мы вместе» за вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

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