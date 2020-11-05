Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 5 ноября 2020 года. Оглашаем последние данные о COVID-19 в каждом городе и районе региона. Сведения по числу заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП".

Данные на 4 октября. Как только появятся новые сведения - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 3867 случаев, 3099 выздоровевших, 163 смерти;

2. Буденновский район - 1309 случаев, 834 выздоровевших, 19 смертей;

3. Пятигорск - 1154 случаев, 980 выздоровевших, 16 смертей;

4. Шпаковский район - 989 случаев, 348 выздоровевших, 24 смерти;

5. Георгиевский горокруг - 988 случаев, 907 выздоровевших, 24 смерти;

6. Кисловодск - 925 случаев, 793 выздоровевших, шесть смертей;

7. Петровский район - 831 случай, 778 выздоровевших, 13 смертей;

8. Невинномысск - 779 случаев, 700 выздоровевших, семь смертей;

9. Благодарненский горокруг - 732 случая, 551 выздоровевший, пять смертей;

10. Нефтекумский горокруг - 694 случая, 546 выздоровевших, 17 смертей;

11. Минераловодский горокруг - 669 случаев, 538 выздоровевших, 24 смерти;

12. Ессентуки - 648 случаев, 574 выздоровевших, 15 смертей;

13. Кочубеевский район - 643 случая, 581 выздоровевший, семь смертей;

14. Ипатовский горокруг - 623 случая, 386 выздоровевших, 13 смертей;

15. Изобильненский район - 570 случаев, 537 выздоровевших, шесть смертей;

16. Предгорный район - 555 случаев, 449 выздоровевших, восемь смертей;

17. Труновский район - 543 случая, 244 выздоровевших, шесть смертей;

18. Арзгирский район - 512 случаев, 475 выздоровевших, пять смертей;

19. Левокумский район - 465 случаев, 323 выздоровевших, восемь смертей;

20. Красногвардейский район - 464 случая, 261 выздоровевший, одна смерть;

21. Апанасенковский район - 430 случаев, 349 выздоровевших, пять смертей;

22. Советский горокруг - 409 случаев, 379 выздоровевших, две смерти;

23. Курский район - 402 случая, 166 выздоровевших, пять смертей;

24. Грачевский район - 390 случаев, 347 выздоровевших, три смерти;

25. Новоселицкий район - 374 случая, 237 выздоровевших, пять смертей;

26. Новоалександровский горокруг - 368 случаев, 283 выздоровевших, четыре смерти;

27. Туркменский район - 362 случая, 321 выздоровевший, пять смертей;

28. Железноводск - 345 случаев, 330 выздоровевших, три смерти;

29. Кировский горокруг - 271 случай, 236 выздоровевших, пять смертей;

30. Александровский район - 232 случая, 177 выздоровевших, четыре смерти;

31. Степновский район - 212 случаев, 105 выздоровевших, одна смерть;

32. Андроповский район - 113 случаев, 99 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно сведениям на утро 5 ноября, в Ставропольском крае коронавирус зафиксировали у 22079 инфицированных. Летальных исходов - 441, а 17187 зараженных вылечили врачи.