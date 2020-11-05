Студентка Ставропольского филиала РАНХиГС – серебряный призер Юга России и Чемпионата СКФО РФ по боксу

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Оставим былые стереотипы, предубеждения по поводу того, что женский пол выбирает мужские виды спорта.

За последние годы число поклонников бокса среди представительниц прекрасного пола заметно прибавилось.

Знакомьтесь, Полина Зарочинцева, студентка Ставропольского филиала РАНХиГС, кандидат в мастера спорта России по боксу, победитель VII Чемпионата Ставропольского края, серебряный призер Юга России и Чемпионата СКФО РФ.

-Мой выбор, откровенно мужского вида спорта, объясняется разными причинами: повышение спортивного мастерства, стремление укрепить силу духа, стать сильной личностью, выработать приемы самозащиты. Благодаря рингу, полностью изменилась моя жизнь, появилась прекрасная возможность стать выносливее, улучшить физическую форму, обрести долгожданную уверенность в себе. В этом виде спорта меня подкупило все: реализация и победа над собой, отличная эмоциональная разрядка, дружеские отношения между спортсменами. В боксе доли секунды могут повлиять на исход боя, поэтому необходимо быть максимально сосредоточенной и собранной, чтобы одновременно и атаковать, и защищаться, и анализировать стратегию соперника. Главным становится мышление, скорость принятия решения и исполнение движений заранее или в ответ на действия противника. Пропущенные сильные удары случаются, если отвлекаешься, однако существует специальное снаряжение, оберегающее от травм. Спорт оказал положительное влияние на мои жизненные планы и выбор будущей профессии, я приняла решение обучаться в Ставропольском филиале РАНХиГС, получить знания в области управления. Добиваться поставленной цели помогает мое убеждение - не обязательно быть первой, гораздо важнее быть лучшей!, - поделилась Полина Зарочинцева, студентка 1 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» Ставропольского филиала РАНХиГС.