Ставропольский филиал РАНХиГС приглашает на всероссийскую олимпиада студентов «Я — профессионал»

Фото: пресс-служба вуза

Продолжается регистрация студентов для участия в четвертом сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». РАНХиГС выступает одним из организаторов Олимпиады, задания для участников которой составили эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны.

Лучшие участники получат денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также зарекомендуют себя перед работодателями.

-В третьем сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлению «Государственное и муниципальное управление» победителем стала Скиба Анастасия, студентка выпускного курса Ставропольского филиала РАНХиГС. В этом учебном году отборочный онлайн-этап олимпиады стартует уже 27 ноября. В ходе Олимпиады проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания в различных профессиональных сферах, - прокомментировала Лебедева Елена Павловна заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС.