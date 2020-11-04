Ставропольский филиал РАНХиГС: Рубль будет укрепляться при любом исходе выборов в США

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В преддверии выборов Президента США в течение последних семи дней российская валюта характеризовалась рекордно низкими курсами за последние 5-6 лет.

По оценкам экспертов, валютная лихорадка несколько угомониться в случае победы действующего президента США Дональда Трампа, действия которого на Западе оценивают как про – российские. Однако, при любом исходе, Конгресс США рассматривает новый пакет санкций на 2021 год против России, основные из которых направлены на дестабилизацию российской банковской системы.

В этой связи, Россия постепенно будет сокращать долларовые расчеты с поставщиками, заменяя их другими национальными валютами (в первую очередь, с Турцией и Китаем). На фоне общей мировой рецессии, обусловленной пандемией короновируса, власти России стремятся приобрести больше ликвидных активов и золотовалютных запасов, тем самым обеспечив максимальную стабильность национальной валюты.

В краткосрочном периоде (до конца 2020 года) рубль будет подвержен влиянию политических новостей из США, что вряд ли обеспечит ему повышение на валютных рынках.

В первой половине 2021 года курс российской национальной валюты будет постепенно повышаться ввиду грамотно разработанных контрсанкционных мер со стороны Правительства РФ, - комментирует профессор Ставропольского филиала РАНХиГС Шаталова Ольга.