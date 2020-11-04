В Ставропольском филиале РАНХиГС подведены итоги конкурса «Лучший конспект»

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Завершился традиционный конкурс на лучший конспект среди студентов 1 курсов направления подготовки «Юриспруденция», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», проводимый в Ставропольском филиале РАНХиГС.

При подведении итогов конкурса оценивалось умение структурировать лекционный материал, выбирать самое главное, способность вести записи тезисно.

«Конспектирование лекционного материала развивает ум, внимательность, способствует закреплению знаний в памяти. Правильная систематизация информации - подспорье студенту не только в обучении, но и в дальнейшей профессиональной практической деятельности», - прокомментировала доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Евгения Цыганкова.

-В Ставропольском филиале РАНХиГС проводится множество конкурсов для студентов. Я рада, что приняла участие в одном из них. Сначала у меня были некоторые опасения, ведь столько студентов представили свои конспекты. Сейчас могу с уверенностью сказать: надо занимать активную позицию и пробовать свои силы. Мы получаем незаменимый опыт, и, даже если не становимся победителями, можем учесть свои ошибки и принять участие в конкурсе в следующий раз, - пояснила лауреат конкурса Виолетта Барахоева, студентка Ставропольского филиала РАНХиГС.