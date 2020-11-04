Студент Ставропольского филиала РАНХиГС - призер международного конкурса научных работ

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В октябре 2020 года в городе Нижний Новгород прошел международный конкурс научно-исследовательских работ в области юриспруденции.

Работа «Особенности объекта и предмета преступления, указанного в ст.180 УК РФ» студентки Ставропольского филиала РАНХиГС Минникова Элла, отмечена бронзовой медалью.

- Сегодня подобные правонарушения чаще всего происходят в сети, так как интернет-торговля получила наибольшее распространение. Злоупотребление чужими авторскими правами может повлечь достаточно тяжкие последствия, даже несмотря на то, что такая торговля осуществляется посредством Интернета, а не на улицах города. Данное преступление не относится к категории особо тяжких. Однако крупный материальный ущерб, проблемы в гражданских отношениях являются достаточно тяжкими последствиями данного деяния, - отметила Минникова Элла, студентка Ставропольского филиала РАНХиГС

«Тема работы весьма актуальна. В судебной практике известно множество случаев незаконного использования маркировок, знаков и прочих средств индивидуализации товара или услуг третьими лицами, которые не имеют права на их использование. Исследование указанных проблем потребовало не только применения теоретических знаний, но и анализа статистических данных, а также поиска актуальных экспертных мнений», прокомментировал Долгополов Кирилл, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.