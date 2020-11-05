«Я видел, как люди буквально умирали от страха»: врач из «красной зоны» рассказал, как убивает паника

Дагестанский инфекционист шесть с половиной месяцев проработал в «красной зоне» Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-инфекционист Республиканского центра инфекционных болезней Дагестана Абдулхалик Алиев провел шесть с половиной месяцев в «красной зоне», переболел сам и теперь знает на своем опыте, насколько ковид опасен.

— Начиналось все как переутомление — голова гудела, давление поднялось, — рассказывает врач. — Но когда вышел на смену, поймал себя на том, что не понимаю слов пациентов. Через несколько дней начался сильный озноб. КТ показало 25% поражения правого легкого, а через пару дней процент подскочил до 40, причем уже общего поражения. Тут я начал понимать всю серьезность. Помню, поначалу думал, что особо не болею. Вскочил с постели, заправил и пошел умываться к раковине. Но почувствовал удушье, головокружение, в глазах потемнело. К счастью, рядом оказалась санитарка. Довела до кровати, побрызгала водой на лицо, вызвала врача. Мне подключили кислород.

А 17-го числа ударил цитокиновый шторм (чрезмерная реакция иммунной системы, вызывающая неконтролируемое воспаление в органах и тканях, которое приводит к их повреждению — Ред.). Температура подскочила до 39,9. Жаропонижающие не действовали, болели кости, глаза. Я закрывал их и видел, как меня заворачивают в белую простыню. Начались панические атаки. Я понимал, что не могу «этим» управлять. Дошло до того, что я разослал всем родственникам и знакомым прощальные сообщения.

По словам Абдулхалика, панику было сложно контролировать, но он смог преодолеть себя.

— В моменты просветления я говорил себе: «Халик, стоп! Чего ты боишься? Ты что, не болел никогда?». Мне кажется, это меня вытащило из психологической ямы.

Но не у всех получается справиться со страхом. Врач считает, что паника может спровоцировать резкое ухудшение состояния больного:

— Я видел в реанимации, как один человек начинает умирать, а рядом с ним пациент в лучшем состоянии понимает это и буквально сходит с ума от страха. Паника вызывает одышку. Падает насыщение крови кислородом, ускоряется сердцебиение, начинается криз. И человек умирает буквально из-за страха. Сейчас мы стараемся выставлять ширмы, чтобы пациенты были максимально закрыты друг от друга в реанимации.

Абдулхалик Алиев после смены в «красной зоне» с красными от усталости глазами Фото: Личный архив

Абдулхалику помогло медикаментозное лечение. Цитокиновый шторм удалось победить с помощью одного из препаратов, которые подавляют чрезмерную реакцию иммунитета. Через 2 дня он встал на ноги. А через три — пошел обходить палаты уже как врач, отдав оставшиеся таблетки спасшего его препарата на лечение женщины, находившейся в тяжелом состоянии.

— Ей стало лучше, наши врачи смогли ее спасти, — радуется Абдулхалик.

По его словам, часто людям в ковидных палатах нужна психологическая помощь:

— Тебя хватают за руку, говорят «Спасите! У меня мама и папа умерли от коронавируса, брат тоже. Пожалуйста, прошу вас, не оставляйте меня. Не дайте мне умереть!» И ты садишься и говоришь с человеком.

Спустя почти месяц с момента появления первых симптомов Абдулхалика выписали, но он признается, что до сих пор вспоминает болезнь со страхом, и видит, как этот страх порой овладевает даже здоровыми людьми:

Доктор заболел коронавирусом в октябре Фото: Личный архив

— Только сегодня пришла потрясшая меня СМС. Человек просил, если он заболеет, приехать к нему и лечить его дома. Обещал любые деньги, которые я попрошу, лишь бы я был рядом и все контролировал.

Абдулхалик консультирует каждый день даже в свободное время. По его подсчетам, с начала пандемии к нему за советом обратилось уже тысяч 5-6 человек. По поводу «любых денег» от пациентов отшучивается:

— Цены не назначаю, каждый дает, сколько может и считает нужным. А нуждающихся принимаю бесплатно.

Знания врачей растут с каждым месяцем. И это вселяет в Абдулхалика и его коллег уверенность, что вирус уже не сможет убить столько людей, сколько в начале пандемии.

— Тогда болезнь была почти не изучена, мы метались, давая то одни препараты, то другие. Сейчас мы понимаем, как лечить. Если бы мы знали это тогда, я думаю, процентов 40 погибших можно было спасти.

Абдулхалик Алиев — педиатр и инфекционист. Он всегда мечтал работать с детьми, но сейчас надеется встречать их в «красной зоне» как можно реже Фото: Личный архив

Сегодня Абдулхалик Алиев не видит такой перегруженности системы здравоохранения, какая была 6 месяцев назад:

— Безумного наплыва больных, когда в отделениях на 10 человек лежало по 25 и приходилось класть пациентов даже на пол, сейчас нет. Но это не значит, что нужно расслабляться. Эта болезнь готова убить вас в любой момент и нужно соблюдать все меры. Носите маски, берегите близких и дай вам Бог здоровья!