«Я тебе жизни не дам»: на Ставрополье рецидивист пытается отобрать у экс-жены сына

Фото: стоп-кадр телепередачи "Мужское/женское"

Героями телевизионной программы «Мужское/женское» стали жители ставропольского города Минеральные Воды.

Так, на федеральном телеканале рассказали скандальную историю Виктории Усовой. 35-летняя женщина жила, как многие ее землячки: растила сына, ждала мужа с работы, любила заботливую мать.

В счастливые будни ставропольчанки ворвалась трагедия: сначала в 2012 году у Виктории умерла мама, а через год – похоронила супруга, с которым они прожили 10 лет.

В этот сложный период в ее жизни появился Александр. Он начал проявлять ей знаки внимания, поддерживать с Викторией общение в соцсети.

- В 2014 году мы поженились, а в 2015 году я родила ему сына. А в 2016 году Александра посадили в тюрьму. Его признали виновным в распространении наркотических средств и приговорили к 8, 5 годам тюрьмы. Он говорил, что его подставили, что он не виновен. Я ему поверила и дала денег, чтобы нанять адвоката. Сам Александр нигде не работал. Сначала нужно было 45 тысяч, а потом потребовался миллион рублей. Мать Александра продала квартиру и отдала сыну 300 тысяч рублей. Остальные 700 тысяч дала я: брала кредиты, которые до сих пор выплачиваю. Потом после того, как подали апелляцию, удалось сократить срок до одного года и 10 месяцев, - сетует Виктория.

Пока Александр отбывал срок, Виктория трудилась на двух работах, чтобы выплачивать кредиты, растить двух сыновей и носить «передачки» в тюрьму. Но, после выяснилось, что ни она одна ходила на свидание к Александру.

Любвеобильный мужчина, будучи женатым, не упускал возможности общаться и с другими женщинами. Когда он вышел на свободу, то вернулся не домой к жене, а к своей матери:

- Он привез сыну пакет игрушек и ушел жить к своей маме. Мы развелись. Суд решил, что «спора о месте жительства сына Коваленко Александра нет: он проживает вместе с матерью Усовой Викторией. Я не запрещала ему общаться с сыном. Но, после того, как он вышел из тюрьмы, не дает нам жить спокойно. Мы установили в целях безопасности видеокамеры в доме. Все это началось после того, как я подала на алименты. Он платит сыну 1326 рублей в месяц и хочет, чтобы я отдала ему сына, - плача, рассказывает Виктория.

По словам женщины, бывший муж каждый раз, когда видеться с сыном, снимает ребенка на камеру и настраивает против матери.

В распоряжении программы оказались видеозаписи, где Александр осматривает сына, спрашивая, «никто не режет тебя, не обжигает, не избивает?» По словам Виктории, муж приводил и органы опеки, жалуясь на пьянки «горе-матери».

Фото: стоп-кадр телепередачи "Мужское/женское"

В студии появился и сам герой истории. Александр ворвался со словами:

- Я за тобой вообще не слежу, что ты мелишь вообще? Ты что творишь вообще, что ты с детьми делаешь?

Эксперты в студии спросили у Александра, понимает ли он, что нанес психологическую травму своему четырехлетнему сыну, снимая видео и настраивая мальчика против матери.

- Вы заставили ребенка зафиксировать эмоции, связанные с его мамой, физическое действие, связанное с его мамой. «Если это ложь, то вы сломали ребенку психику», - говорили гости студии.

Адвокат Виктории, Максим Шульгин рассказал, что у женщины образовался долг в размере почти 2 млн., пока она помогала бывшему мужу и воспитывала детей:

- А кто-нибудь вообще спросил у ребенка, а он сам хочет видеться с отцом? Мы сделали заключение психолога по поводу того, как малыш относится к родителям. И по результатам этой экспертизы выяснилось, что ребенок боится своего отца, у малыша скрытая агрессия.

В студии показали видеобеседу психолога с четырехлетним сыном главных героев:

- Папа маму обидел, а меня тоже обижал;

- А как он тебя обижал?

- Кричал на меня матом, еще просто кричал. В угол ставил;

- Тебе нравится ездить в гости к папе?

- Нет, не хочу;

- Почему?

-Хочу с мамой жить, - ответил малыш.

- А ты хотел бы ездить к папе чаще?

- Тоже нет, - говорит ребенок.

Сотрудники органов опеки в Минеральных Водах опровергли обвинения Александра в адрес бывшей жены, мол, она калечит сына.

- Он просто гнобит Викторию. Он даже на судебном заседании во время развода так и сказал: «Я тебе жизни не дам».

Независимый эксперт в студии, юрист Алина Боштырева назвала Александра провокатором:

- Он злоупотребляет своими родительскими правами с его стороны. Он вроде как собирает для суда доказательственную базу. Я советую Виктории тоже начать собирать свою доказательственную базу. Если вы не сможете между собой договориться и, если вопрос дойдет до лишения родительских прав, чтобы вы не оказались случайным образом из-за своей наивности снова «позади».

- Я также буду приходить и пытаться видеться со своим сыном, - заключил Александр.