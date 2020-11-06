Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 6 ноября 2020 года. Рассказываем, какая эпидемиологическая ситуация в каждой территории региона. Последние данные о числе заболевших, выздоровевших и умерших - в таблице "КП".

Данные на 5 ноября. Как только мы получим свежие сведения - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 3936 случаев, 3169 выздоровевших, 168 смерти;

2. Буденновский район - 1336 случаев, 861 выздоровевший, 20 смертей;

3. Пятигорск - 1168 случаев, 980 выздоровевших, 16 смертей;

4. Шпаковский район - 1007 случаев, 357 выздоровевших, 24 смерти;

5. Георгиевский горокруг - 1005 случаев, 927 выздоровевших, 24 смерти;

6. Кисловодск - 944 случая, 819 выздоровевших, шесть смертей;

7. Петровский район - 844 случая, 783 выздоровевших, 14 смертей;

8. Невинномысск - 792 случая, 717 выздоровевших, восемь смертей;

9. Благодарненский горокруг - 751 случай, 567 выздоровевших, пять смертей;

10. Нефтекумский горокруг - 704 случая, 549 выздоровевших, 17 смертей;

11. Минераловодский горокруг - 680 случаев, 552 выздоровевших, 24 смерти;

12. Ессентуки - 660 случаев, 579 выздоровевших, 15 смертей;

13. Кочубеевский район - 652 случая, 585 выздоровевших, семь смертей;

14. Ипатовский горокруг - 630 случаев, 397 выздоровевших, 13 смертей;

15. Изобильненский район - 576 случаев, 547 выздоровевших, шесть смертей;

16. Предгорный район - 555 случаев, 449 выздоровевших, восемь смертей;

17. Труновский район - 559 случаев, 259 выздоровевших, шесть смертей;

18. Арзгирский район - 524 случая, 487 выздоровевших, пять смертей;

19. Левокумский район - 478 случаев, 329 выздоровевших, восемь смертей;

20. Красногвардейский район - 480 случаев, 273 выздоровевших, одна смерть;

21. Апанасенковский район - 454 случая, 379 выздоровевших, шесть смертей;

22. Советский горокруг - 410 случаев, 378 выздоровевших, две смерти;

23. Курский район - 411 случаев, 185 выздоровевших, пять смертей;

24. Грачевский район - 393 случая, 349 выздоровевших, три смерти;

25. Новоселицкий район - 374 случая, 237 выздоровевших, пять смертей;

26. Новоалександровский горокруг - 386 случаев, 324 выздоровевших, четыре смерти;

27. Туркменский район - 365 случаев, 333 выздоровевших, пять смертей;

28. Железноводск - 347 случаев, 332 выздоровевших, три смерти;

29. Кировский горокруг - 272 случаев, 238 выздоровевших, пять смертей;

30. Александровский район - 249 случаев, 195 выздоровевших, четыре смерти;

31. Степновский район - 214 случаев, 107 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 119 случаев, 103 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Данные на утро 6 ноября гласят, что в Ставропольском крае коронавирус диагностировали у 22287 человек. Смертей - 445, а 17355 инфицированных спаслись от инфекции.